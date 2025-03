Feminicidio de Cecilia Monzón: ¿Por qué se aplazó el juicio? Esto sabemos

El juicio sobre el caso de feminicidio contra Cecilia Monzón, en Puebla, quedó aplazado para el próximo 4 de abril a pesar de que estaba previsto para este miércoles.

Se llevaría a puerta cerrada el proceso contra el exsecretario de gobernación Javier López Zavala, Jair ‘N’ y Silvestre ‘N’ por el feminicidio de la activista.

Así lo informó la hermana de la víctima, Helena Monzón, quien indicó que los presuntos delincuentes “buscan salir por la puerta de atrás con este tipo de acciones”, por lo que exigió a la autoridad que pare ya la revictimización, porque no se está cumpliendo la máxima de que la justicia sea pronta y expedita.

Al tiempo de exigir justicia en el caso de la activista informó que el argumento para volver a aplazar el juicio en esta ocasión fue que Silvestre ‘N’ pidió un cambio de dirección en su defensa legal “esto siguiendo un manual de instrucción de la defensa de Javier Zavala, lo que hacen es pedir más tiempo para que el nuevo abogado estudie la causa”.

Familiares señalan revictimización sobre el caso de Cecilia Monzón

“Estaremos presentes y exigimos que pare ya la revictimización, porque el Estado mexicano tiene una obligación que las víctimas no vuelvan a ser víctimas del sistema, tiene que ser pronta y expedita si no no es justicia”, enfatizó en un video a través de sus redes sociales.

”DIFERIMIENTO Ya advertía yo lo que iba a pasar. Es lo que han hecho a lo largo de todo el procedimiento, REVICTIMIZAR”, insistió Helena Monzón.

Desde enero, la familia de Cecilia Monzón advirtió que Javier López Zavala, presunto autor intelectual del feminicidio, podría obtener su libertad antes de que se realice el juicio, pero el amparo interpuesto fue rechazado.

Activistas acudieron al juzgado, junto al penal de San Miguel, para sumarse a apoyar la causa de la también abogada. Durante la manifestación, se pronunciaron porque se aplique la pena máxima en contra de los responsables.

Helena Monzón agradeció el apoyo de Las Mujeres por Puebla y a todas las personas que respaldan esta causa.

¿Qué sabemos sobre el feminicidio de Cecilia Monzón, en Puebla?

Cecilia Monzón fue asesinada en mayo de 2022 con seis disparos en un ataque directo entre Periférico y Camino Real a Momoxpan, Puebla.

La activista fue emboscada por dos hombres en una motocicleta, quienes le dispararon y después lograron huir.

Cecilia también era abogada y llevó diversos casos de mujeres víctimas de abuso y violencia familiar, quienes peleaban por la custodia o las pensiones alimentarias de sus hijos.

Monzón incluso enfrentaba un proceso legal por pensión alimentaria en contra del otrora secretario de Gobernación de Mario Marín Torres, Javier López Zavala, con quien tuvo un hijo.

Tras este feminicidio, activistas promovieron la ‘Ley Monzón’ en el Congreso de Puebla, que fue aprobada en marzo de 2023.

Dicha ley consiste en retirar la patria potestad de los hijos al padre cuando este incurra en el feminicidio de la madre, o en la tentativa de feminicidio, según el caso.

Además, contempla una pena de hasta ocho años de cárcel para funcionarios que entorpezcan investigaciones de este tipo.