Enfrentamiento en Durango deja dos elementos de la Guardia Nacional y un menor de edad muertos

Fuerzas federales montaron un operativo de búsqueda de los responsables de la agresión a la Guardia Nacional. (Foto: Especial)

Un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Guardia Nacional registrado la tarde de este martes en la carretera federal 45 Durango–México, a la altura del municipio de Nombre de Dios, dejó como saldo preliminar tres personas fallecidas: dos elementos de las fuerzas federales y un menor de edad, además de varios heridos, de acuerdo con reportes extraoficiales.

El ataque ocurrió alrededor del kilómetro 245, cerca de la población conocida como El Saltito, tramo carretero que conecta Durango con Zacatecas, lo que obligó a la activación del código rojo en la ciudad de Durango y al cierre total de la circulación en la zona por motivos de seguridad.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal o estatal ha emitido información oficial; sin embargo, versiones preliminares indican que dos unidades de la Guardia Nacional, un automóvil Charger y una camioneta tipo Durango habrían sido atacadas por civiles armados que se desplazaban en una camioneta Ford pickup color blanco.

Durante el intercambio de disparos, vehículos de civiles que circulaban por la zona quedaron atrapados en el fuego cruzado, entre ellos un Volkswagen, en el que viajaba un menor de aproximadamente 12 años, identificado como Gabriel, quien resultó gravemente herido.

Paramédicos de la Cruz Roja del municipio de Nombre de Dios brindaron los primeros auxilios y trasladaron al menor al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, donde murió pese a los esfuerzos médicos, según confirmaron fuentes cercanas al operativo.

En el lugar del enfrentamiento falleció un elemento de la Guardia Nacional, otro fue llevado a recibir atención médica, pero no sobrevivió.

Se reportaron impactos de bala contra un tractocamión que circulaba por la vía; hasta ahora se desconoce si su conductor o acompañantes resultaron lesionados.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, así como integrantes del Gabinete de Seguridad, quienes desplegaron un operativo para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. De acuerdo con los primeros indicios, se habrían realizado decenas de disparos, algunos con armas de alto poder.

Montan operativo de búsqueda de agresores

Testigos presenciales señalaron que, tras la balacera, al menos dos o tres camionetas sospechosas habrían huido del lugar, por lo que las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para dar con los responsables de este ataque.

La carretera federal 45 fue cerrada, de tal manera que hay largas filas esperando poder circular, mientras los elementos hacen las labores periciales y de búsqueda.

La información continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas las autoridades federales emitan un posicionamiento oficial sobre los hechos