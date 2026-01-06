Hallan muerta a una agente dentro de instalaciones de la Guardia Nacional en Acapulco

Localizan sin vida a una agente de la Guardia Nacional dentro de las instalaciones de la corporación en Acapulco. (Crédito: Cuartoscuro)

Una mujer integrante de la Guardia Nacional, adscrita al área de Seguridad en Carreteras, fue localizada sin vida durante las primeras horas de este martes dentro del estacionamiento de la Estación Acapulco de esa corporación.

El inmueble se ubica junto al libramiento Poniente, a la altura del kilómetro 02+800, en la comunidad de Los Órganos de Juan R. Escudero, en el municipio de Acapulco.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 00:52 horas, lo que provocó la movilización de elementos de corporaciones de seguridad municipal, estatal y federal. Al arribar al sitio, los agentes confirmaron el deceso y delimitaron el área para preservar indicios relevantes para la investigación.

¿Quién en la oficial de la Guardia Nacional hallada sin vida en Acapulco, Guerrero?

Información proporcionada por fuentes policíacas señala que compañeros de la víctima rindieron declaración ante personal de la Fiscalía General del Estado.

En sus testimonios indicaron que la agente fue identificada como Dalila Medina Acosta, de 23 años de edad. Al momento del hecho vestía ropa deportiva y prendas de color negro. De manera preliminar, las autoridades establecieron que la joven presuntamente utilizó su arma de cargo para causarse una lesión dentro de las instalaciones de la corporación.

Durante las diligencias iniciales, las autoridades ministeriales solicitaron información relacionada con el sistema de videovigilancia exterior de la estación.

Cámaras de vigilancia en el lugar no funcionaban

Personal del lugar informó que las cámaras instaladas no se encontraban en funcionamiento, situación que quedó asentada en la carpeta de investigación abierta para esclarecer los hechos y precisar las circunstancias del fallecimiento.

Personal de servicios periciales realizó el levantamiento de indicios y aseguró el arma asignada a la agente, un teléfono celular de la marca Samsung y un casquillo percutido. Los objetos quedaron bajo resguardo de la autoridad investigadora para su análisis correspondiente.

Fuentes cercanas señalaron que, tras concluir las actuaciones en el lugar, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios legales necesarios para determinar la causa de la muerte.