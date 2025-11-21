Choque de la Guardia Nacional deja cinco elementos heridos en Uruapan, Michoacán

El choque entre una camioneta de la Guardia Nacional y una camioneta particular dejó a cinco elementos heridos.

Un camión con elementos de la Guardia Nacional chocó la tarde de este jueves 20 de noviembre en Uruapan, Michoacán, en un hecho que dejó al menos a cinco personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la calzada Benito Juárez, en la localidad de Tierra Caliente donde mataron a Carlos Manzo, luego de que el vehículo de la Guardia Nacional chocara contra una camioneta en la dirección de oriente a poniente y a la altura de la avenida Chiapas.

De acuerdo con el reporte, la camioneta particular intentó pasarse un alto y fue en ese momento que chocó con el auto de la Guardia Nacional.

Los cinco elementos de la Guardia Nacional heridos fueron atendidos en una primera instancia por paramédicos en la zona del choque, y posteriormente llevaron a dos de ellos a un hospital local para mayor atención.

Por el hecho no se reportaron daños mayores, aunque la camioneta particular sí presentó golpes, mientras que la de la Guardia Nacional, que cuenta con ‘tumbaburros’, no registró daños o abolladuras.

Tras el accidente tampoco hubo personas detenidas, aunque se desconoce si habrá sanción para la persona de la camioneta particular que se cruzó el alto.

¿Qué sabemos del despliegue de la Guardia Nacional en Uruapan?

Tras el atentado que mató a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una serie de medidas por la seguridad en la localidad, sumadas al Plan Michoacán, mismo que fue presentado hace semanas.

La mandataria anunció el despliegue en Michoacán de 4 mil 140 efectivos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, así como una inversión de 57 mil millones de pesos para atender la crisis de seguridad, así como promover acciones contra la extorsión y en favor del comercio local, la educación y la cultura, entre otras cosas, a fin de mejorar la calidad de vida de los michoacanos, esto sin abandonar las necesidades de otros estados, como anunció Sheinbaum desde el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 9 de noviemre.

Además, el pasado 13 de noviembre Omar García Harfuch visitó Uruapan, y confirmó que el despliegue de seguridad contempla especialmente a la localidad tras el asesinato de Carlos Manzo, además de que aseguró que sus visitas para revisar la estrategia de seguridad, así como las del Ejército, serán constantes.

Finalmente, el miércoles 19 de noviembre reveló que Grecia Quiróz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, tiene protección de elementos del Ejército, a fin de evitar riesgos.

Con información de Quadratín.