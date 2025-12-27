Encuentran cuerpos de 3 jóvenes en bolsas negras en Acapulco; serían estudiantes desaparecidos

Policías ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Guerrero acordonaron el área para las diligencias correspondientes. (Quadratín).

Bolsas negras con los restos de tres personas fueron localizados en un cerro en la colonia Venustiano Carranza, en la zona poniente de Acapulco, Guerrero.

El hallazgo ocurrió a las 12:00 horas en una brecha de terracería en la calle 18 de Mayo, cerca de una torre de alta tensión y de un puente colindante con la colonia Silvestre Castro.

Policías ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área para las diligencias correspondientes.

Una versión apuntó a que los cuerpos serían de los tres estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco, desaparecidos desde el 20 de diciembre en la playa Mimosa, rumbo a Pie de la Cuesta, en esa zona poniente.

Sheinbaum vacaciones en Acapulco en Navidad

El hallazgo se da durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pasó la Navidad en Acapulco y se encuentra de vacaciones hasta el sábado 27.

La mandataria no dudó en ‘presumir’ el destino turístico, ya que compartió un video en el que invita a las personas a visitar el puerto.

“Miren que bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. Acapulco está de pie gracias a su gente maravillosa”, se escucha decir a la mandataria, mientras se aprecia a la Nueva Costera Miguel Alemán en el video.

Los cibernautas le respondieron con capturas de pantalla de asesinatos y desapariciones que se reportan en el estado.

Las personas comentaron sobre la inseguridad y la violencia que se vive en el puerto el resto del país, como Michoacán, donde apenas hace dos meses asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con cifras oficiales, se ha disminuido en un 12 por ciento el delito de homicidio doloso en Guerrero.

Por ello, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó que el estado se ubicó en el séptimo lugar en incidencia de homicidios dolosos en el primer semestre del 2025.