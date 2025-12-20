Torturan y asesinan a elemento de la Guardia Nacional; abandonan su cuerpo en la México-Acapulco

El cadáver del elemento de la Guardia Nacional fue localizado a la altura del kilómetro 21, en la zona rural de Acapulco. (Foto: Acapulco Código Rojo)

Durante las primeras horas de la noche del viernes 19 de diciembre, se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo con señales de tortura y maniatado en la zona rural de Acapulco.

Se informó que el hoy occiso respondía al nombre de Daniel Gómez Hernández, identificado como agente activo de la Guardia Nacional, mismo que al momento de su deceso contaba con aproximadamente con 37 años de edad.

A través de llamadas al número de emergencias 911, se alertó a las autoridades que sobre la carretera federal México - Acapulco, a la altura del poblado del kilómetro 21, sujetos desconocidos abandonaron el cuerpo de una persona del sexo masculino lo que generó una rápida movilización de corporaciones de seguridad.

El reporte policial señala que, de acuerdo con versiones de testigos presenciales, cuatro sujetos a bordo de un automóvil Tsuru con cristales polarizados arribaron hasta ese punto de la carretera federal que comunica al puerto de Acapulco con la capital del estado, donde arrojaron el cuerpo.

Testigos detallaron que las cuatro personas que fueron observadas dejando el cadáver vestían ropa de color negro y que, tras abandonarlo en ese lugar, huyeron rápidamente a bordo de un vehículo rotulado como taxi del transporte colectivo, con rumbo desconocido.

Al arribar al sitio, los agentes encontraron que junto al cuerpo había dos cartulinas con mensajes alusivos presuntamente a la delincuencia organizada. Se informó que el cadáver estaba maniatado con una cuerda y cables de color negro y verde, además de que presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza.

Tras el acordonamiento del área por parte de elementos policiacos, se realizaron las diligencias de ley a cargo de personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. El cuerpo del elemento fue trasladado posteriormente a las instalaciones del Servicio Médico Forense en la ciudad de Acapulco, donde permanecerá en resguardo para los procedimientos correspondientes.