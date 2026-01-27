Feminicidio de Jessica González: Confirman sentencia de 50 años de prisión contra Diego Urik

La Segunda Sala Unitaria en Materia Penal de la Región Morelia confirmó la condena de 50 años de prisión contra Diego Urik ‘N’ por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre de 2020.

Dicha resolución, emitida este martes 27 de enero, responde al cumplimiento de una ejecutoria de amparo federal y ratifica la pena originalmente impuesta por los tribunales.

La sentencia se contará a partir del 30 de septiembre de 2020, fecha en la que Urik fue detenido, e implica la suspensión de sus derechos políticos y la obligación de pagar una reparación del daño a los familiares de la víctima.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal estableció que Urik deberá cubrir una indemnización por un millón 246 mil 986 pesos con 40 centavos por concepto de daños y gastos mortuorios, así como la reparación del daño moral, cuyo monto se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.

La confirmación de la sentencia se da en un contexto en el que los tribunales mexicanos han reforzado su postura de no reducir penas en casos de feminicidio, particularmente tras decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que rechazaron atenuantes como la reinserción social en delitos de extrema violencia contra mujeres.

El feminicidio de Jessica González Villaseñor

El caso comenzó el 21 de septiembre de 2020, cuando Jessica González Villaseñor, una joven maestra de 21 años, fue reportada como desaparecida en Morelia, Michoacán.

Jessica salió de su domicilio y no regresó, lo que encendió alarmas entre su familia y amigos. Su desaparición rápidamente se convirtió en una exigencia social de justicia y un llamado para que las autoridades actuaran con rapidez.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) centró rápidamente las investigaciones en Diego Urik Mañón Melgoza, entonces su pareja sentimental, como principal sospechoso.

Tras varios días de búsqueda, el 25 de septiembre de 2020 el cuerpo de Jessica fue encontrado en un paraje boscoso, con señales de violencia física. La necropsia y las pesquisas periciales concluyeron que había sido víctima de feminicidio.

La violencia con la que se cometió el crimen, incluyendo múltiples golpes y abuso, fue determinante para que las autoridades calificaran el hecho como un feminicidio agravado.

Así fue la detención de Diego Urik en Jalisco

Una vez identificado como principal sospechoso, las autoridades emitieron una ficha de búsqueda a nivel nacional e internacional, e incluso ofrecieron una recompensa a quien proporcionara información sobre su paradero.

Finalmente, luego de nueve días, Diego Urik fue detenido el 30 de septiembre de 2020 durante un operativo en un hotel en Jalisco, donde permanecía oculto tras haber escapado de Michoacán. Tras su detención, permaneció en prisión preventiva hasta su sentencia.

El proceso legal por el feminicidio de Jessica González Villaseñor se prolongó por casi tres años, con múltiples audiencias y presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, que sostuvo la acusación con más de un centenar de elementos probatorios.

Con información de Quadratín.