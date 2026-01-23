Feminicidios de Cindy y Teresita: Vinculan a proceso a Eric ‘N’ por muertes de madre e hija en Cuautitlán

Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México dictó la vinculación a proceso de Eric Antonio ‘N’ por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Cindy Medrano Tavera, de 25 años, y de Teresita de Jesús Tavera Guadarrama, de 52, hechos ocurridos el pasado 12 de enero en un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla, en Cuautitlán.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó ante el órgano judicial datos de prueba que, a juicio de la autoridad, acreditan la participación del imputado en los hechos violentos que costaron la vida de madre e hija. Por esta razón, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la audiencia de control, que se extendió por poco más de una hora, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Eric ‘N’, quien permanecerá internado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán hasta que se concluya la etapa de recopilación de indicios.

Según los elementos presentados por la Fiscalía, el presunto agresor tenía un vínculo previo con una de las víctimas, ya que era su expareja sentimental, lo que constituye un agravante en la investigación por razones de género. Además, en el momento de los hechos se encontraban presentes dos menores de edad, hijos de Cindy, lo que amplía el contexto de vulnerabilidad de las víctimas.

Los feminicidios de Cindy y Teresita en Cuautitlán

Las autoridades informaron que Cindy y Teresita fueron localizadas sin vida en el interior del inmueble la mañana del 13 de enero, con claros signos de violencia extrema. La investigación inicial determinó que los crímenes ocurrieron la noche anterior, lo que activó un operativo policial para la búsqueda del responsable.

Tras los hechos, Eric Antonio ‘N’ huyó del lugar y se llevó a la hija menor de Cindy, a quien posteriormente abandonó en una guardería en Tultepec. Ante la imposibilidad de localizar a sus padres, la menor fue entregada a las autoridades, detonando una búsqueda coordinada que concluyó con la captura del presunto feminicida.

La detención se llevó a cabo el 17 de enero en Acapulco, Guerrero, gracias a la cooperación interinstitucional entre la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN). En el operativo también fue arrestado Alejandro ‘N’, presunto cómplice que apoyó al imputado en su fuga.

Testimonio del hijo de Cindy, elemento clave del caso

Además del proceso por feminicidio, Eric ‘N’ fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado cometido en 2018 contra otra expareja sentimental. Ese caso fue retomado por la FGJEM luego de que la víctima desistiera años atrás por presuntas amenazas del agresor, y se reabrió tras su detención.

La audiencia realizada este 23 de enero también puso de relieve testimonios que muestran un patrón de violencia sostenida por parte del imputado. El relato del hijo de Cindy, quien presenció parte de los hechos, fue considerado como prueba relevante para la fiscalía.

Organizaciones civiles y colectivos feministas han señalado la gravedad del caso y exigido que se garantice justicia para las víctimas. A las afueras del departamento donde ocurrieron los homicidios, se colocó una consigna con la leyenda “Ni una más, justicia para Cindy y Teresita” como muestra de exigencia social ante la violencia de género.

De acuerdo con la legislación vigente en materia de feminicidio, de acreditarse los cargos, Eric Antonio ‘N’ podría enfrentar hasta 70 años de prisión por cada víctima, además de sanciones adicionales por el abuso sexual reconocido en el proceso paralelo.

Con información de Quadratín Edomex.