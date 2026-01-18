Detienen a Eric Antonio ‘N’ por el presunto feminicidio de su esposa y suegra

Eric Antonio 'N', presunto feminicidada, y Alejandro 'N', quien le habría ayudado a escapar, fueron detenidos en Acapulco. (Foto: Fiscalía Edomex)

Eric Antonio ‘N’, presunto feminicida de su esposa y la madre de ésta, fue detenido en el estado de Guerrero, luego de que la semana pasada se conociera el doble asesinato en Cuautitlán, Estado de México.

También fue capturado Alejandro ‘N’, quien habría auxiliado a Eric a ocultarse tras el doble homicidio, y quien también tiene una orden de aprehensión en su contra por abuso sexual en agravio de una menor en Cuautitlán, México.

La detención, que se realizó en la localidad turística de Acapulco, fue por trabajos de investigación realizados por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluyendo a la Fiscalía de Guerrero, Estado de México y a la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Cómo ocurrió el doble feminicidio en Cuautitlán?

El pasado martes 13 de enero Erick Antonio ‘N’ habría irrumpido en la vivienda que habitaban su esposa y suegra en la colonia San Francisco Cascantitla, donde las atacó, al parecer, con un objeto contundente. Ambas personas murieron en el lugar.

El detenido también sustrajo a su hija de la vivienda, a la que luego abandonó en un terreno baldío, de acuerdo a autoridades locales.

Fue un familiar quien alertó a las autoridades del hallazgo, luego de ingresar al domicilio de las dos mujeres.

Tras confirmarse el doble feminicidio, se activó un operativo de búsqueda que incluyó a la Fiscalía y policía estatal, así como cuerpos de seguridad de municipios conurbados a Cuautitlán.

Este hecho conmocionó a habitantes de la zona metropolitana, quienes exigieron a las autoridades la detención inmediata de este sujeto, quien al parecer ya había sido denunciado por anteriores actos de violencia intrafamiliar.

La vivienda donde ocurrió el ataque aún se encuentra acordonada y se impide el acceso a los familiares.

Las mujeres fueron veladas el pasado 15 de enero en el Club de Leones, donde asistieron familiares, vecinos y habitantes del municipio, donde exigieron justicia a las autoridades.