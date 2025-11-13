Feminicidio de Enedelia en Ixtapaluca: ¿Qué sabemos de la liberación de Kevin ‘N’, en Edomex?

Enedelia, de 57 años, fue asesinada en su domicilio de Ixtapaluca, en Edomex. (@CarmenAnchez)

El Tribunal de Enjuiciamiento de Chalco liberó a Kevin ‘N’, presunto feminicida de María Enedelia García, una mujer de 57 años, quien fue asesinada dentro de su domicilio en Ixtapaluca, Estado de México.

“Se dicta sentencia absolutoria a favor de Kevin ‘N’ ante una insuficiencia probatoria para acreditar el delito de homicidio calificado por haberse cometido en agravio de una mujer”, dice parte de la resolución.

Tras dicha resolución se ordenó la inmediata liberación de Kevin ‘N’ quien permanecía recluido en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Chalco, Edomex.

Dicha decisión fue rechazada por colectivos y organizaciones, así como por Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora.

“Kevin Guerrero mató a Enedelia, pero hoy un tribunal de Edomex ordenó que lo liberaran”, dice la publicación de la activista donde pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el caso.

Activistas reaccionan tras liberación del feminicida de Enedelia

La activista Carmen Sánchez posteó en sus redes sociales información sobre la liberación de Kevin ‘N’ y acusó que es hijo de un político de poder e influencias.

En mayo de 2024, Sánchez denunció el hostigamiento de la familia de Kevin ‘N’ contra ella al enviar mensajes intimidatorios contra las víctimas.

Adrián Lebarón también rechazó la liberación del feminicida y exigió que el caso sea atendido por las autoridades.

“Kevin Guerrero debería estar pagando una condena, pero al parecer la corrupción corre más rápido que la justicia”, agregó.

¿Qué sabemos del feminicidio de Enedelia, en Ixtapaluca?

Kevin ‘N’ era yerno de Enedelia y es hijo de un regidor de Ixtapaluca y también está acusado de secuestrar a Paola, hija de la mujer.

En mayo de 2024, Paola reapareció con Kevin en Nayarit tras haber pedido ayuda a la policía y contactado a sus familiares, de acuerdo con información de NMás.

Sin embargo, a pesar de haber sido víctima y estar secuestrada por Kevin durante una semana, Paola fue detenida.

Mientras que el cuerpo de Enedelia fue encontrado por las autoridades en un terreno dentro de su casa en Edomex.