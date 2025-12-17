Emboscan a policías en Zacatecas: Abaten a siete presuntos agresores en Villa García

Hasta el momento, las personas fallecidas no han sido identificadas. (Foto: Mesa de Construcción de Paz)

Elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) fueron emboscados, este miércoles, en la comunidad de Los Campos, en el municipio de Villa García, colindante con el estado de Jalisco, confirmó el secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza.

En un mensaje transmitido mientras se trasladaba al lugar, el funcionario detalló lo ocurrido.

Durante la agresión, un elemento de seguridad resultó herido en el tórax y un brazo; un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública acudió al lugar para trasladarlo a un hospital en Zacatecas capital, donde se reporta estable.

“Vamos a estar muy pendientes de su recuperación”, afirmó Reyes Mugüerza.

El secretario detalló que, al repeler la emboscada, las fuerzas estatales abatieron a siete civiles armados.

Hasta el momento, las personas fallecidas no han sido identificadas, pero se espera que se brinden más detalles conforme avancen las investigaciones.

“Ya se están llevando a cabo los procedimientos legales necesarios, el operativo sigue en el área, pero se encuentra controlada la situación”, agregó.

Reyes Mugüerza señaló que el hecho debía ser comunicado de manera oportuna.

“Les ofrezco una disculpa por comunicar esta información desde el vehículo, pero vamos en el trayecto y se trata de información importante que necesita ser comunicada de manera oportuna”.

Operativos contra la delincuencia en Zacatecas

La FRIZ, creada para reforzar la seguridad en los municipios con mayor incidencia delictiva, ha participado en operativos recientes en Villa García y municipios colindantes con Jalisco.

Autoridades locales han reportado que esta zona ha registrado emboscadas y ataques a elementos de seguridad durante los últimos meses, lo que ha motivado patrullajes y presencia constante de las fuerzas estatales.

Reyes Mugüerza hizo un llamado a la población cercana a la zona del operativo para facilitar el tránsito y permitir el paso de las unidades de seguridad.

“Pedimos a todas las personas que puedan estar alrededor de este operativo que permitan el tránsito y el paso de las unidades. En breve, la vocería de la Mesa de Construcción de Paz dará mayores detalles y brindará toda la información completa a la opinión pública”.

Con este operativo, las autoridades buscan reforzar el control en la zona y garantizar la seguridad de los habitantes ante los incidentes armados que han afectado a policías y civiles en las últimas semanas.