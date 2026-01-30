Hombre muere en cirugía de rejuvenecimiento facial en Monterrey; investigan posible negligencia

La Fiscalía de Nuevo León determinará si hubo una reacción adversa o negligencia por parte del personal médico. (Foto: Freepik)

Monterrey, NL., 30 de enero. - La Fiscalía de Justicia de Nuevo León, informó la noche del viernes que investiga la muerte de un hombre registrada durante un procedimiento estético, en un centro médico de la colonia Obispado, en la ciudad de Monterrey.

Los hechos trascendieron durante la mañana de este viernes, luego del llamado a los cuerpos de auxilio que realizó el personal de la clínica privada.

La víctima es un hombre de 57 años identificado por la Fiscalía de Justicia por las siglas R.J.T., al ser calificado por las autoridades como de identidad protegida.

Presuntamente había ingresado para someterse a un procedimiento de rejuvenecimiento facial, sin embargo, ya en el quirófano y durante el procedimiento, su estado de salud se complicó.

“El ahora occiso ingresó a la clínica para someterse a un procedimiento quirúrgico estético y al encontrarse en proceso la operación se tornan irregulares sus signos vitales cayendo en paro cardíaco” aseguró la Fiscalía de Justicia mediante una ficha informativa.

Detalló que se le realizaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y se preparó su traslado a un hospital especializado para recibir atención médica. Sin embargo, al no responder a las maniobras, se notificó a las corporaciones de auxilio y de seguridad.

Minutos después arribaron elementos de Protección Civil, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se trasladaron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía de Justicia.

En la ficha informativa se señala que el deceso quedó “a reserva de autopsia”, por lo que será el Servicio Médico Forense quien determine con precisión la causa de la muerte.

Aunque de forma inicial se indicó que el paciente habría sufrido un paro cardíaco, será el resultado del estudio forense el que confirme si existió alguna complicación médica, reacción adversa o posible negligencia.