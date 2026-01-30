Detienen a policías de Tultitlán por nexos con bandas criminales ligadas a 16 homicidios en Edomex

Detuvieron a dos policías municipales de Tultitlán presuntamente vinculados a bandas del crimen organizado que operaban en ese municipio y Coacalco. (Gabinete de Seguridad)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de 11 personas, entre ellas dos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán, vinculados con bandas criminales que operan en el Estado de México.

Los oficiales fueron identificados como Lucio ‘N’, alias ‘El Señor del Sombrero’, y Enrique ‘N’. Los detenidos pertenecería a las bandas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”.

¿Con qué delitos estarían relacionadas las bandas que operaban en Tultitlán y Coacalco?

García Harfuch señaló que los detenidos “operaban con altos niveles de violencia” en los municipios de Tultitlán y Coacalco, y estarían relacionados con al menos 16 asesinatos.

Además, las bandas y sus integrantes estarían relacionados con la venta y distribución de droga.

Las detenciones se lograron gracias a labores de inteligencia del Gabinete de Seguridad federal, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Edomex.

“Seguiremos operando de manera coordinada con las entidades federativas para evitar la impunidad y fortalecer la seguridad de la población”, garantizó García Harfuch.

¿Quiénes son las otras personas detenidas?

Las otras personas detenidas fueron identificadas como Fatima ‘N’, alias ‘La Fany’; Gojan Josafat ‘N’; Pako Uriel ‘N’, Einar Quitze ‘N’, Francisco ‘N’, apodado ‘El Donas’, Enrique ‘N’, Iván, ‘Meca’; Nésto ‘N’ y Luis Antonio, ‘El Lobito’.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si alguno de los detenidos es cabecilla de las bandas criminales o el rol que cumplían dentro de la organización.