Hallan con vida a Lidya Valdivia en Edomex; ‘está sana y sin datos de un embarazo reciente’, dice fiscalía

La joven fue hallada este jueves a las 4:00 de la tarde en el municipio de Tepetixtla, Estado de México. (Foto: Especial)

La joven Lidya Valdivia fue hallada este jueves con vida en el Estado de México luego de que se reportara su desaparición el pasado 18 de enero, cuando viajaba en su vehículo rumbo al municipio de Acajete, Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que la joven fue localizada en este jueves en el Estado de México, tras labores de inteligencia y más de 50 actos de investigación.

Sin embargo, indicó que la joven de 28 años estaba sana y “sin datos de un embarazo reciente”, luego de que se informara que tenía nueve meses de gestación.

“Con motivo de la desaparición de Lydia N. denunciada el 18 de enero, se realizaron entrevistas a familiares y amigos de la desaparecida, se solicitaron las sábanas de llamadas de los teléfonos aportados por los familiares, además, de las grabaciones de las cámaras de vigilancia”, detalló la fiscalía estatal.

La joven fue hallada este jueves a las 4:00 de la tarde en el municipio de Tepetixtla, Estado de México.

Desaparición de Lidya Valdivia

El pasado lunes, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó sobre la desaparición de Lydia Valdivia, y que tenía 9 meses de embarazo.

La joven habría desaparecido la madrugada del domingo 18 de enero cuando viajaba a bordo de su automóvil en Acajete, Puebla. Previo a desaparecer, envió una fotografía de un par de sujetos en motocicleta que al parecer la perseguían.

Aproximadamente a la 1:00 de la madrugada tuvo el último contacto con su familia, según la información difundida por su hermana, Marleny Valencia.

Lydia Valdivia Juárez

Su familiar indicó que Lydia Valdivia se dirigía al municipio de Acajete a bordo de su vehículo Chevrolet Malibu, modelo 2016, con placas de circulación UCR923B, cuando presuntamente fue interceptada por dos hombres que viajaban en motocicleta, así como por otra persona, o varias más, que se desplazaban en un automóvil, hecho que alcanzó a informar a través de un audio a su pareja, así como una foto de los personajes referidos.

La hermana de la mujer desaparecida indicó que los hechos ocurrieron a la altura de la junta auxiliar de San Jerónimo Ocotitlán, perteneciente al referido municipio de Acajete.

Tras varias horas sin recibir nuevos mensajes ni conocer el paradero de la mujer, su familia denunció el hecho ante las autoridades correspondientes en el municipio de Puebla.

El martes, la Fiscalía de Puebla señaló que había extendido la búsqueda de Lidya Valdivia Juárez al Estado de México, luego de que su última geolocalización indicara que podría encontrarse en esa entidad.