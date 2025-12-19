Caso Nilda Perales: Autoridades revelan nuevos datos de la mujer abandonada en carretera de Tamaulipas

La conmoción en redes sociales continúa tras el hallazgo de una mujer de la tercera edad, identificada como Nilda Perales Ramos, quien fue abandonada en condiciones críticas en una carretera de Matamoros, Tamaulipas, el pasado miércoles 17 de diciembre.

La adulta mayor fue localizada a un costado del kilómetro 15 de la vía que conecta Matamoros con la Playa Bagdad, sentada en una silla de ruedas y en evidente estado de indefensión.

Personal de la Cruz Roja que acudió al lugar confirmó que la mujer aún presentaba signos vitales aunque estaba inconsciente al momento del rescate, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital General de Matamoros para recibir atención médica urgente.

Horas después de su ingreso, la mujer recobró la conciencia y fue capaz de proporcionar su nombre: Nilda Perales Ramos. Este dato permitió a las autoridades activar los protocolos para su identificación oficial y la búsqueda de sus familiares.

¿Qué sabemos de Nilda Perales, la mujer abandonada en Matamoros?

De acuerdo con el procurador del Sistema DIF Matamoros, Héctor Hugo Gutiérrez, Nilda Perales tiene 84 años de edad y es originaria de Laredo, Texas. Pese a esta información, aún se investiga cómo llegó al estado de Tamaulipas y bajo qué circunstancias terminó sola y desorientada en la carretera.

Al momento de su hallazgo, Nilda fue encontrada con hipotermia y deshidratada debido a la exposición al frío. Además, los análisis revelaron que a la mujer se le suministró alguna sustancia para mantenerla sedada varios días.

También fue hallada una bolsa con pertenencias personales cerca de la silla de ruedas, lo que ayudó a los equipos de emergencias y al DIF a iniciar las diligencias para confirmar la identidad de la mujer y recabar más datos que permitan dar con sus allegados.

Nilda permanece bajo resguardo del DIF; Fiscalía investiga abandono

Hasta el momento, ningún familiar ha acudido formalmente a reclamar a Nilda Perales, según confirmó el propio DIF Matamoros. Aunque se han recibido llamadas telefónicas y acercamientos de personas que aseguran conocerla, ninguna ha presentado documentación que acredite su parentesco.

El procurador Hugo Gutiérrez explicó que, sin datos verificables, resulta imposible confirmar la identidad de quienes se presentan como familiares. Añadió que cualquier persona que afirme ser pariente directo puede acudir a las oficinas del DIF para aportar pruebas que respalden su relación con la adulta mayor.

Mientras tanto, Nilda permanece bajo resguardo institucional en una Casa DIF de Tamaulipas, donde recibe atención médica especializada y cuidados integrales. El procurador aclaró que la mujer no puede recibir visitas ni ser dada de alta sin autorización del DIF municipal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer quién o quiénes estuvieron involucrados en este caso de abandono y si la mujer fue víctima de otros delitos.