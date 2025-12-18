Nilda Perales Ramos: Esto sabemos de la adulta mayor abandonada en silla de ruedas a media carretera

Nilda Perales Ramos, adulta mayor que llevaba 5 meses desaparecida, fue encontrada con vida en Matamoros, Tamaulipas, especialmente en el kilómetro 15 de la carretera que da a la Playa Bagdad.

La mujer fue encontrada en estado inconsciente, a media carretera, y tras despertarse brindó su nombre, lo que le permitió al Sistema DIF confirmar su identidad, y con ello darle protección, a la espera de dar con sus familiares.

Los reportes indican que la mujer permaneció inconsciente durante días, lo que la dejó en un estado de salud vulnerable.

Tras su hallazgo, las autoridades de Tamaulipas comenzaron una carpeta de investigación, a fin de resolver por qué la mujer fue abandonada en una silla de ruedas.

Las primeras versiones, de acuerdo con testimonios recopilados por Quadratín, indican que Nilda Perales Ramos fue drogada, aunque se desconoce la sustancia que le administraron.

Actualmente, Nilda Perales Ramos se encuentra resguardada en una casa DIF, donde recibe atención médica especializada y seguimiento especial.

La Procuración del DIF en Matamoros explicó que la mujer es originaria de Laredo, Texas, por lo que activaron los protocolos para notificar a sus familiares, además de que esperan contactar a algún familiar para informar sobre su estado de salud.

Se espera que, una vez que contacten a los familares, se aclaren las circunstancias en las que fue abandonada.

Nilda Perales Ramos fue encontrada con una sudadera gris, y pantalón negro, en su silla de ruedas color negra y al aire libre.

Es una mujer adulta mayor, con el pelo canoso y complexión delgada. Los informes no revelaron si tenía alguna enfermedad o padecimiento.

Además, se desconoce el momento en el que fue abandonada, así como las causas por las que terminó en la carretera.

Reportes en redes sociales indican que la cuenta de Instagram rsolloa compartió información para dar con ella; sin embargo, dicha información no aparece a corte de la noche de este jueves 18 de diciembre.

