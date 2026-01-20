Caso Lydia Valdivia: Búsqueda de la joven embarazada desaparecida en Puebla se extiende al Edomex

Lydia Valdivia Juárez, de 28 años, conducía un Chevrolet Malibu color negro. (Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla extendió la búsqueda de Lydia Valdivia Juárez al Estado de México, luego de que su última geolocalización indicara que podría encontrarse en esa entidad. La joven, de 28 años y con un embarazo de nueve meses, permanece desaparecida desde el pasado 18 de enero.

De acuerdo con primeros reportes, Lydia perdió contacto con su familia durante la madrugada del domingo, cuando viajaba en su vehículo rumbo al municipio de Acajete. Antes de que se cortara la comunicación, envió a su esposo audios y una fotografía en los que advertía que sujetos la perseguían.

Tras recibir la denuncia formal por desaparición, las autoridades poblanas activaron un operativo de búsqueda que incluyó la emisión de alertas, la recopilación de evidencias y el despliegue de brigadas en la zona donde se registró la última señal conocida de la joven.

“Se pidió el día de ayer una colaboración con el Estado de México porque nos arrojó su geolocalización de aquel lado”, informó la titular de la FGE Puebla, Idamis Pastor Betancour, en conferencia de prensa este martes.

Lydia Valdivia envió una última foto donde sujetos le cerraban el paso

Según relató su hermana Marleny Valencia, el último contacto que Lydia Valdivia tuvo con sus familiares fue alrededor de la 1:00 de la madrugada del 18 de enero, cuando envió un audio y una foto tomada desde su automóvil en los que advertía que personas desconocidas la estaban siguiendo.

En el audio, Lydia expresó temor y solicitó apoyo, describiendo que un par de sujetos en motocicleta, así como otras personas en un automóvil, la habían interceptado mientras circulaba por la carretera con dirección a Acajete.

El vehículo que conducía, un Chevrolet Malibu negro con placas UCR923B, así como el trayecto que habría seguido desde su domicilio en la ciudad de Puebla, forman parte de las indagatorias que ya realizan las autoridades para dar con su paradero.

Fiscalía de Puebla ha realizado más de 30 actos de investigación

La fiscal Idamis Pastor Betancourt informó que a la fecha se han realizado más de 30 actos de investigación en torno al caso, que incluyen revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas a lo largo de posibles rutas y análisis de trayectos.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado información de hospitales tanto en Puebla como en el Estado de México, dado que Lydia estaba a punto de dar a luz y podría haber ingresado a una unidad médica por complicaciones relacionadas con su embarazo.

Familiares y colectivos se han manifestado para demandar una respuesta inmediata de las autoridades ante el riesgo latente para Lydia y su bebé. Las protestas incluyeron bloqueos parciales en la carretera Puebla–Orizaba, con el fin de exigir su localización con vida.