Edomex sube precio de la licencia de conducir HOY: ¿Cuánto costará en 2026 y cuáles son los requisitos?

Edomex subirá el precio de la licencia de conducir HOY 30 de enero.

¡Prepara la cartera! El Gobierno del Estado de México (Edomex) actualizó los costos de la licencia para conducir, tanto para trámites nuevos como para renovaciones. El ajuste de los precios aplica a partir de HOY 30 de enero y contempla diferentes tipos de licencia y su vigencia.

Si planeas tramitar o renovar tu licencia, aquí te decimos cuánto cuesta, qué tipos existen y cuáles son los requisitos según el trámite que desees realizar en el Estado de México.

¿Cuánto costará la licencia para conducir en Edomex durante 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, los precios varían según el tipo de licencia y los años de vigencia. A continuación te presentamos una tabla con los costos:

Licencia de manejo tipo ‘A’ y ‘C’ en Edomex 2026

Licencia de manejo tipo ‘E’ en Edomex 2026

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia en Edomex por primera vez?

Las personas que soliciten su licencia por primera ocasión en el Estado de Méxi deberán presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP actualizada y certificada por RENAPO .

. Identificación oficial vigente con fotografía (INE, cédula profesional, cartilla o precartilla militar, pasaporte, matrícula consular o licencia vigente del Edomex).

Comprobante de domicilio original con antigüedad no mayor a tres meses , que incluya calle, número, colonia, municipio, estado y código postal.

, que incluya calle, número, colonia, municipio, estado y código postal. Aprobación del examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México (solo para trámites nuevos).

(solo para trámites nuevos). Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias , trámite gratuito.

, trámite gratuito. Comprobante de pago de derechos o pago con tarjeta de débito o crédito en el módulo.

¿Qué necesitas para renovar tu licencia de conducir en Edomex?

Si ya cuentas con tu licencia de conducir y solo deseas renovarla, debes presentar los siguientes documentos:

Licencia anterior expedida por el Estado de México.

De los requisitos para licencia por primera vez:

CURP



Identificación oficial



Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias



Comprobante de pago

Recuerda que puedes realizar el pago en en el siguiente enlace: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, o ingresar al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaria de Finanzas del Estado de México. Una vez que realices tu pago, éste puede tardar de 24 a 72 horas en acreditarse.