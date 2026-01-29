Edomex apuesta por incentivos fiscales para fortalecer el pago de impuestos y estimular la recaudación

El Gobierno del Estado de México ofrece una serie de beneficios a cambio del pago del predial, la tenencia y otros impuestos.

El pago oportuno de impuestos locales como el predial, los derechos por suministro de agua y la tenencia vehicular se constituyen como pilares para la estabilidad de las finanzas públicas estatales y municipales, al permitir la provisión de servicios, infraestructura y obra pública sin recurrir a mayores niveles de endeudamiento.

En este contexto, el Gobierno del Estado de México puso en marcha el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026 como un mecanismo para incentivar el cumplimiento tributario.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, que encabeza Oscar Flores Jiménez, el programa forma parte de una estrategia de fortalecimiento de los ingresos propios y de promoción de una cultura de responsabilidad y cumplimiento entre los contribuyentes, particularmente en impuestos y derechos que tienen impacto directo en la prestación de servicios públicos.

Para el subsidio a la tenencia se amplía el valor máximo de los vehículos elegibles al subsidio a 638 mil pesos para automóviles y 250 mil pesos para motocicletas, ambos con IVA incluido; la fecha límite para acceder a este beneficio es el 6 de abril. El objetivo es reducir barreras económicas al cumplimiento fiscal y ampliar la base de contribuyentes formales.

Un componente relevante es la incorporación, por primera vez, de propietarios de vehículos emplacados en otras entidades federativas, quienes podrán acceder al subsidio total de la tenencia 2026 y a la condonación del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados al realizar el reemplacamiento en el Estado de México.

Adicionalmente, el programa contempla la condonación de adeudos de 2023 y años anteriores de tenencia, refrendo y recargos para quienes realicen el trámite de reemplacamiento entre enero y agosto de 2026, esta medida es obligatoria para quienes cuentan con placas expedidas en el 2021.

En materia de pago de predial y agua, el Gobierno del Estado de Mexico firmó convenios de colaboración con 111 y 35 municipios, respectivamente, por lo que se dan beneficios por pronto pago y adicionales para los contribuyentes cumplidos, esta información puede revisarse en el Portal de Servicios al Contribuyente https://sfpya.edomexico.gob.mx/.