¿Quiénes serían dos de los informantes de Morena en EU? Esto sabemos

The New York Times contó que al menos una decena de gobernadores y legisladores de Morena habrían ofrecido colaborar como informantes en EU. (Fotoarte: El Financiero / Shutterstock)

Dos personas cercadas al expresidente Andrés Manuel López Obrador serían los colaboradores que estarían dando información al gobierno de Estados Unidos sobre presuntos nexos de gobernadores con el crimen organizado.

En su columna de este miércoles 1 de julio, Raymundo Riva Palacio señala que “una fuente estadounidense precisó que no son ‘al menos una decena’, como apuntó el diario, sino ‘muchos más’”.

“Entre ellos probablemente se encuentren no solo quienes saben que están siendo investigados, sino aquellos que piensen en una acción preventiva en caso de que las indagaciones pudieran alcanzarlos”, indica en el texto titulado “Los informantes de la ‘4T’”.

¿Qué dijo el NYT sobre los ‘colaboradores’ de Morena en EU?

El sábado pasado, The New York Times contó que al menos una decena de gobernadores y legisladores de Morena habrían ofrecido colaborar como informantes con autoridades de Estados Unidos.

El reportaje, publicado el pasado 27 de junio, afirmó que una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) había llevado a funcionarios y políticos de Morena a proporcionar información sobre integrantes de su propio partido, presuntamente para adelantarse a posibles investigaciones en su contra.

Además, resaltó que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, de Sonora y Tamaulipas, respectivamente, se encontraban entre los objetivos de indagatorias estadounidenses. Ambos mandatarios han rechazado públicamente esas versiones.

Al ser preguntada por esta cuestión en su conferencia de prensa diaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también cuestionó este lunes la publicación del periódico estadounidense y dijo que su Administración no tiene información al respecto.

La controversia se produce en medio de recientes acusaciones y versiones publicadas en medios estadounidenses sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con actividades ilícitas, señalamientos que han sido rechazados por los funcionarios aludidos y que han generado tensiones dentro de Morena.

¿Quiénes serían dos de los informantes de Morena en EU?

Según el columnista Riva Palacio, los dos de los informantes de Morena en Estados Unidos serían el senador Adán Augusto López Hernández y el exgobernado de Chiapas, Rutilio Escandón.

“El senador y el cónsul en Miami, que fueron cuñados y hoy están peleados, son una muestra de lo que está sucediendo en la ‘4T’, donde existen dos visiones sobre lo que está viviendo por las acusaciones de Estados Unidos contra miembros de Morena ligados al crimen organizado”, cuenta.

Explica que por un lado está la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, “que ve las presiones bajo el prisma ideológico del intervencionismo, y la otra es de la izquierda falsa, que actúa con pragmatismo cuidando intereses particulares”.

“López Hernández y Escandón son parte de un número indefinido de gobernadores, legisladores y políticos que quieren ser informantes de Estados Unidos”, destaca.

¿Por qué Adán Augusto López teme ser investigado por EU?

Raymundo Riva Palacio señala que el senador y exsecretario de Gobierno de AMLO, Adán Augusto López, es una “figura clave en varios segmentos de la construcción de lo que la comunidad de inteligencia estadounidense llama ‘una economía criminal paralela’, surgida en el gobierno de López Obrador”.

“López Hernández era gobernador de Tabasco cuando nació el grupo criminal La Barredora, cuyo jefe era Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró secretario de Seguridad Pública”, indicó.

Aunque Adán Augusto se ha deslindado de su exsecretario de Seguridad, se sabe que La Barredora se convirtió en el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, en su expansión al sur del país.

¿Por qué le interesaría a Rutilio Escandón ser colaborador de EU?

El columnista explica que el CJNG comenzó una guerra contra el Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala bajo la mirada de Escandón como gobernador de Chiapas, pues buscaban controlar las rutas de tráfico de droga y personas (migrantes), lo cual se hizo visible en 2023 cuando la violencia obligó a comunidades enteras a desplazarse.

“Para cuando esto sucedió, López Hernández había sido nombrado secretario de Gobernación, y se preparaba para buscar la candidatura presidencial, apoyado por su hermana Rosalinda, esposa de Escandón hasta su muerte en 2024”, cuenta.

Según Riva Palacio, Rosalinda era una persona de interés del gobierno de Estados Unidos, por el papel de operadora del senador López Hernández, que es uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense.

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