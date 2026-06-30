‘Buscan confundir’: Morena desmiente lista sobre género para Coordinaciones Estatales de Morena

La también exsecretaria de las Mujeres pidió a aspirantes y simpatizantes mantenerse atentos únicamente a la información que emita Morena. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, rechazó la autenticidad de una lista que circula en redes sociales sobre una presunta definición de género para las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

A través de redes sociales, la dirigente afirmó que el documento es falso y sostuvo que forma parte de publicaciones que buscan generar confusión en el proceso interno del partido.

“Está corriendo desde hace días una supuesta lista de la Comisión Nacional de Elecciones, además con una fecha del año anterior, es claramente falsa, pero vale la pena decirlo”, señaló en el video que compartió en X.

La también exsecretaria de las Mujeres pidió a aspirantes y simpatizantes mantenerse atentos únicamente a la información que emita Morena por sus canales oficiales y evitar compartir contenidos cuya autenticidad no esté confirmada.

Sus declaraciones ocurren después de que concluyó la primera etapa de registro de aspirantes para las Coordinaciones Estatales, proceso que, aseguró, continuará conforme a lo establecido en la convocatoria.

Morena revisará 277 registros para las Coordinaciones Estatales

Citlalli Hernández informó que concluyó ya la etapa de recepción de solicitudes para participar en el proceso interno, tanto de manera presencial como en línea.

Precisó que la Comisión Nacional de Elecciones revisará durante los próximos días si las personas registradas cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.

De acuerdo con la dirigente, se recibieron cerca de 277 registros provenientes de las distintas entidades del país.

Añadió que las siguientes etapas del proceso serán dadas a conocer de forma pública y transparente, primero a las personas aspirantes y posteriormente a toda la militancia.

¿Qué dijo Citlalli Hernández sobre la lista de definición de género?

La dirigente explicó que desde hace varios días circula una supuesta lista atribuida a la Comisión Nacional de Elecciones, la cual incluso contiene una fecha correspondiente al año anterior.

Afirmó que dicho documento “es claramente falso” y reiteró que cualquier decisión relacionada con el proceso interno será comunicada exclusivamente mediante los canales oficiales de Morena.

“Todo lo estaremos informando siempre de manera oficial, de manera transparente. Primero, los aspirantes y las aspirantes sabrán las siguientes etapas y sus detalles y lo estaremos también compartiendo de manera pública”, señaló.

También pidió no hacer caso a publicaciones que, dijo, “buscan confundir” y consideró que forman parte de tácticas para generar incertidumbre durante el proceso interno.

Morena mantiene diálogo con PT y PVEM

Durante su mensaje, Citlalli Hernández informó que Morena mantiene una mesa de diálogo con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) para revisar los perfiles registrados dentro del proceso.

“Tenemos una mesa con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde donde también iremos dialogando sobre sus perfiles registrados”, indicó.

La dirigente sostuvo que el partido continuará desarrollando las siguientes etapas con reglas claras, diálogo y transparencia.

Además, llamó a la militancia a fortalecer la unidad interna y a evitar la difusión de información no confirmada.