Capturan a ‘El Espíritu’, líder del Cártel Chiapas-Guatemala y enemigo del Cártel de Sinaloa

El Espíritu, operador del Cártel Chiapas y Guatemala fue detenido por las autoridades. Se trataba de un objetivo prioritario

Fuerzas estatales y federales capturaron este martes a “El Espíritu”, líder criminal del Cártel Chiapas y Guatemala, informó Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Secretario de Seguridad del Pueblo.

Aparicio Avendaño encabezó este martes, la detención de jefe de plaza y tres integrantes más de ese grupo criminal.

El funcionario no dijo los nombres de los detenidos, sólo expresó que uno de ellos es alias “El Espíritu”, un jefe operativo de un cártel en Chiapas.

Explicó que mediante un operativo interinstitucional, logró la detención de cuatro integrantes de un grupo criminal, entre ellos un jefe de plaza, en acciones coordinadas realizadas en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa y Jiquipilas.

Durante el despliegue operativo, encabezado por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, se aseguraron cuatro armas largas y un vehículo con reporte de robo, evitando que los presuntos responsables continuarán realizando actividades delictivas en la región.

Un secuestro llevó a la captura de “El Espíritu”

De acuerdo con los primeros informes, momentos antes de su detención, los sujetos habrían intentado secuestrar a una persona, lo que activó la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad, logrando neutralizar la amenaza.

El titular de la SSP reiteró que no habrá tolerancia para quienes atenten contra la paz y la seguridad de las y los chiapanecos, asegurando que el operativo continúa y se obtendrán más detenciones. “Siempre vamos a ejercer la autoridad, sin distingos”, afirmó.

Asimismo, se informa que no se registró ningún deceso. Las acciones se llevaron a cabo con apego a la ley y a los protocolos de actuación. Cualquier versión que indique lo contrario es falsa

Esto sabemos del Cártel de Chiapas y Guatemala

“El Espíritu” sería uno de los responsables de la operación del Cártel de Chiapas y Guatemala, que se conoce por supuestamente ser rival del Cártel de Sinaloa y supuestamente aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque aún no se ha confirmado su alianza con alguno de los grupos criminales que se disputan Chiapas.