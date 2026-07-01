Conductor arrolla a aficionados en Zempoala durante festejos tras triunfo de México vs. Ecuador

Los asistentes impidieron que el conductor huyera del lugar tras el atropellamiento en Zempoala.

Lo que comenzó como una celebración por la victoria de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 terminó en un hecho violento la noche del martes en el municipio de Zempoala, Hidalgo, luego de que un automovilista presuntamente bajo los efectos del alcohol arrolló a varias personas reunidas para festejar.

El incidente ocurrió en la glorieta de la avenida principal del fraccionamiento Los Viñedos, donde decenas de aficionados se concentraban con banderas, cánticos y porras tras la victoria de México por 2-0 frente a Ecuador.

De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales, una camioneta Toyota de color negro ingresó a la zona a exceso de velocidad y embistió a varios asistentes que se encontraban sobre la vialidad.

Tras el atropellamiento, los presentes interceptaron al conductor e impidieron que abandonara el lugar.

Agreden a conductor por arrollar a aficionados en Hidalgo

La unidad fue vandalizada y el hombre fue agredido físicamente por un grupo de personas, en un intento de hacer justicia por propia mano.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal de Zempoala, quienes controlaron la situación, rescataron al automovilista y lo pusieron bajo resguardo para posteriormente trasladarlo ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el número oficial de personas lesionadas ni el estado de salud de las víctimas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Muere conductor que arrolló a multitud en Los Cabos

El conductor que arrolló a una multitud y dejó al menos 17 personas lesionadas durante un festejo por el Mundial la semana pasada en Los Cabos, Baja California Sur, falleció el martes, según informaron las autoridades.

“Lamentamos informar el fallecimiento del conductor del vehículo del atropellamiento del miércoles pasado. Nuestras condolencias a la familia”, indicó el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería, en un mensaje en redes.

El conductor, identificado como Roberto Arellano, embistió con su vehículo a una multitud que celebraba el triunfo de la selección mexicana sobre Chequia el miércoles pasado.

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento, aunque no detalló las causas. Tras el atropellamiento masivo, el responsable fue golpeado por aficionados antes de ser detenido por las autoridades, según medios locales.

Después del incidente, las autoridades municipales informaron la detención del conductor, quien permanecía bajo custodia de la autoridad ministerial mientras se realizaban las investigaciones y recibía atención médica.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Los Cabos, 17 personas, incluido el conductor, fueron atendidas por personal de emergencia y trasladadas a distintos hospitales de la zona.

*Con información de EFE