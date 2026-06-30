Muere conductor que recibió ‘golpiza’ por arrollar a aficionados tras el México vs. Chequia en Los Cabos

El conductor que arrolló a una multitud y dejó al menos 17 personas lesionadas durante un festejo por el Mundial 2026 la semana pasada en Los Cabos, Baja California Sur, falleció este martes 30 de junio, según informaron las autoridades.

“Lamentamos informar el fallecimiento del conductor del vehículo del atropellamiento del miércoles pasado, hoy a la 9:43 am. Nuestras condolencias a la familia”, indicó el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería, en un mensaje en redes.

El conductor, identificado como Roberto Arellano Acevedo, embistió con su vehículo a una multitud que celebraba el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia el miércoles pasado. El vehículo quedó detenido entre la multitud y el conductor fue detenido.

“La unidad quedó rodeada por un grupo de personas y, por circunstancias que serán determinadas por la autoridad competente, avanzó entre la multitud, ocasionando lesiones a varias personas”, detalló la autoridad ese día.

El presidente municipal en funciones de Los Cabos, José Manuel Larumbe Pineda, expresó su “profunda solidaridad” con las personas afectadas y afirmó que se les brindará el apoyo necesario.

Conductor fue golpeado por aficionados antes de ser detenido en Los Cabos

La Fiscalía informó que el conductor fue golpeado por aficionados antes de ser detenido por las autoridadese; sib embargo, hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento.

Tras el atropellamiento masivo, las autoridades municipales informaron la detención del conductor, quien permanecía bajo custodia de la autoridad ministerial mientras se realizaban las investigaciones y recibía atención médica.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Los Cabos, 17 personas, incluido el conductor, fueron atendidas por personal de emergencia y trasladadas a distintos hospitales de la zona.

El incidente ocurrió durante las celebraciones que se realizaron en distintas ciudades del país tras la clasificación de la selección mexicana a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.