Sinaloa registra 3 sismos este martes; el mayor fue de magnitud 6.1 frente a Guasave

Autoridades activaron protocolos de revisión y, hasta el momento, no reportan afectaciones ni riesgo de tsunami. (Foto: SSN)

Sinaloa registró este martes 30 de junio una serie de sismos frente a las costas de Guasave, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 6.1 y fue seguido por otros dos eventos preliminares de magnitudes 4.9 y 5.0.

El primer movimiento ocurrió a las 13:45 horas, con epicentro localizado a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, una profundidad de cinco kilómetros, según el SSN.

Posteriormente, el organismo reportó de manera preliminar un segundo sismo de magnitud 4.9, registrado a las 14:29 horas, a 30 kilómetros al suroeste de Guasave y con una profundidad de 10 kilómetros.

Minutos después, a las 15:01 horas, el Servicio Sismológico Nacional informó sobre un tercer movimiento preliminar de magnitud 5.0, localizado a 90 kilómetros al suroeste de Guasave, también con una profundidad de 10 kilómetros.

¿Dónde se sintieron los sismos en Sinaloa?

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el primer movimiento fue percibido de manera fuerte en Guasave, donde se realizaron algunas evacuaciones en edificios públicos, aunque hasta el momento no hay reportes de afectaciones.

En Culiacán, el fenómeno fue percibido de manera moderada por la población y también se llevaron a cabo evacuaciones preventivas en algunos inmuebles públicos, sin daños reportados.

Protección Civil de Sinaloa señaló que el movimiento también fue percibido de forma ligera en Los Mochis, Guasave, Culiacán y la capital del estado.

En Guasave y Culiacán se activaron protocolos preventivos y se evacuaron edificios estratégicos como medida de seguridad.

La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que el sismo fue percibido de manera ligera en Baja California Sur, donde también se activaron protocolos de revisión y evacuaciones preliminares.

En Pueblo Nuevo, Durango, el movimiento no fue percibido.

Protección Civil descarta daños y Semar informa que no hay riesgo de tsunami

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales para realizar la evaluación preliminar de las zonas donde se registraron los movimientos.

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina informó que, tras el sismo de magnitud 6.1 registrado al suroeste de Guasave, no se detectaron variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que no existe peligro para la operación portuaria ni para la población.

Gobernadora de Sinaloa llama a seguir información oficial

La gobernadora Yeraldine Bonilla informó que instruyó al personal de Protección Civil en todo el estado a activar los protocolos de revisión y monitoreo tras el sismo.

La mandataria pidió a la población mantenerse atenta únicamente a la información difundida por los canales oficiales y señaló que la prevención y la seguridad de las familias sinaloenses son prioridad.