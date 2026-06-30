Aureliano Hernández se ‘estrena’ en la Auditoría: Denuncia ante la FGR daño a Hacienda por 600 mdp

Aureliano Hernández lleva poco más de tres meses al frente de la Auditoría Superior de la Federación.

La Auditoría Superior de la Federación presentó 21 denuncias penales y 30 administrativas por daños a la Hacienda Pública por 600 millones de pesos ante la Fiscalía General de la República (FGR),

Aureliano Hernández, nuevo auditor de la Federación, presentó el informe del primer paquete de auditorías a la Cuenta Pública 2025 que corresponde al primer año de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario aclaró que en este primer paquete de informes solo analiza el gasto de los estados y municipios, no el de los entes federales.

¿Qué irregularidad encontró la Auditoría en el gasto de un estado?

El auditor Aureliano Hernández precisó que se hicieron auditorías en los 32 estados y en 2 mil 478 municipios, en las que revisaron 29 mil 736 transferencias de recursos hechos por la Secretaría de Hacienda.

“Únicamente quedó pendiente de aclarar la transferencia de 1.4 millones de pesos por parte de una entidad federativa (Chiapas), de los más de 300 mil millones de pesos a distribuir", comentó.

Sin embargo, Aureliano Hernández adelantó que “hemos presentado 21 denuncias penales por un posible daño de más de 600 millones de pesos, esto atendiendo a la facultad de poder presentar denuncias en cualquier momento, sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización”.

Estas denuncias corresponden a cuentas públicas desde 2020 que se refieren a varios casos denunciados en medios de comunicación y de recursos de los tres órdenes de gobierno, aunque evadió precisar cuáles.

“A su vez, presentamos ante la autoridad substanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivadas de la detección de colusiones en procedimientos de contratación pública”, indicó.

Aureliano Hernández –que lleva tres meses y medio en el cargo– insistió en el cambio de modelo y método con los que trabajará la ASF, que dejará de hacer auditorías por proyectos o sectorizadas.

“Vamos a auditarle todo y a todos, y ese todo y a todos implica eso precisamente, vamos a hacer las revisiones de manera integral a todas las dependencias”, sostuvo.