De la maldición de los penales al ‘no era penal’: ¿Hace cuánto México no gana en segunda fase del Mundial?

La Selección Mexicana consiguió su pase a 32avos de final del Mundial con el triunfo 3-0 sobre Chequia.

A pesar de que México es de los países que más ha participado en Mundiales, su historia en las segundas rondas de eliminación directa son pocas y con saldo negativo.

La Selección Mexicana enfrenta esta noche a Ecuador en la primera ocasión que se juegan unos 32avos de final con el nuevo formato de la FIFA.

México había avanzado a segunda fase de manera continua desde México 1986 (sin contar Italia 90 a la que no asistió) hasta Rusia 2018, racha que se cortó en Qatar 2022 cuando la participación quedó en la primera ronda.

¿Cuántas veces ha clasificado México a segunda ronda del Mundial?

Aunque la Selección Mexicana comenzó a participar en los mundiales desde 1930, tuvieron que pasar 40 años para que el equipo nacional avanzara a la segunda ronda y tuvo que ser en casa.

El Mundial de México 1970 representó la primera participación mexicana en la ronda final, luego de ganar su grupo por encima de la URSS, El Salvador y Bélgica.

Debido al formato de aquel año, el conjunto nacional avanzó directo a los cuartos de final, en los que se midió a Italia que ganó 4-1, evitando que el equipo anfitrión hiciera historia alcanzando la semifinal.

Tras esa participación, México tuvo que esperar a ser sede otra vez, en 1986, para avanzar de la fase de grupos, en la que venció a Bélgica e Irak y empató con Paraguay.

Con el formato ya de 24 equipos, la Selección Mexicana se enfrentó en octavos de final a Bulgaria, a la que derrotó 2-0 con el histórico y espectacular gol de Manuel Negrete.

Eso le dio el pase a los de casa a los cuartos de final, donde se topó con Alemania que, al igual que Italia en 1970, terminó siendo subcampeón del certamen.

Los malditos penales

Ese choque con los germanos marcó el inicio de la maldición de los penales para ‘El Tricolor’, pues el resultado oficial fue un empate a cero goles y en la tanda de los 11 pasos Alemania se quedó con el pase por 4-1.

Tras no participar por suspensión en Italia 90, México llegó al Mundial de Estados Unidos 94 con una generación de futbolistas muy talentosos, y aunque la misión parecía difícil, pues en el grupo estaban puros europeos: Italia, Noruega e Irlanda, el equipo avanzó.

El destino puso al ‘Tricolor’ frente a Bulgaria en los octavos de final, como en 1986; sin embargo, esta vez no hubo magia estilo Negrete y en el tiempo reglamentario empataron a uno, definiendo en penales, donde México solo anotó uno y los europeos tres.

En Francia 98 la historia no cambió, pues México se topó a Alemania en los octavos, y aunque gran parte del partido ‘El Tri’ fue dominante, las fallas ofensivas y dos errores en la defensa de Raúl Rodrigo Lara resultaron en un triunfo 2-1 para los europeos.

La mayor oportunidad desperdiciada

El Mundial de Corea-Japón 2002 le puso a México la gran oportunidad de alcanzar los cuartos de final, pues su rival en octavos fue Estados Unidos, en el clásico de Concacaf que era, en ese tiempo, ampliamente dominado por los mexicanos.

Pero otro partido lleno de inoperancia ofensiva y malas decisiones de Javier Aguirre derivaron en un 2-0 para los estadounidenses.

Después, en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fueron dos choques seguidos en octavos contra Argentina que era muy superior a México y que se llevó la eliminatoria por 2-1 y 3-1.

12 años después... ‘no era penal’

En Brasil 2014, la Selección Mexicana se enfrentó en octavos a Países Bajos, un partido muy cerrado que ‘El Tricolor’ supo manejar y administrar su ventaja de 1-0 hasta que llegó el empate al 88 y luego al 92 Arjen Robben se tiró un clavado que el árbitro marcó como penal.

Esa jugada generó indignación en la afición mexicana así como la célebre frase ‘no era penal’ que terminó hasta en canciones y que 12 años después sigue en la memoria.

El último juego de México en unos octavos de final fue en Rusia 2018, donde se enfrentó a Brasil y perdió 2-0, por lo que han pasado 40 años del último triunfo tricolor en fases finales y 28 años de solo derrotas.