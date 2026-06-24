‘Me voy con la cabeza en alto’: Memo Ochoa recuerda sus momentos en la portería de la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa reconoció que esta parte final de su carrera fue difícil al enfrentar momentos de soledad.

Y el homenaje llegó. Memo Ochoa tuvo minutos con la Selección Mexicana en el triunfo 2-0 ante Chequia, con lo que el veterano portero sumó cuatro mundiales jugados de seis en los que fue convocado.

Francisco Guillermo Ochoa se levantó a calentar y de inmediato el público en el Estadio Ciudad de México lo ovacionó. Los fanáticos enloquecieron en el momento en que se anunció su ingreso en lugar de Raúl ‘Tala’ Rangel.

Al respecto, el portero del AEL Limassol de la Liga de Chipre, al término del encuentro recordó los grandes momentos que vivió con la Selección Mexicana y en el Estadio Azteca.

“Muchos años por la cabeza, muchas historias, mi primer paritdo en esta portería, levantar trofeos aquí con mi club, momentos con la selección en eliminatoria, el cariño de la gente, creo que agradecido con la gente, con los compañeros, con el entrenador por dejarme vivir este último momento”,dijo en el área mixta.

Además, Ochoa reconoció que el camino no fue sencillo y que en este ‘último baile’ con el tricolor, se va con la frente en alto y agradeció el apoyo de su familia.

“Gracias a ello pude llegar a este sprint final. Perseverancia, sacrificio con el empuje de ellos lo logré, sin su aliento no hubiera sido posible, muchos momentos de soledad al final, no fue sencillo pero valió la pena. Me voy con la cabeza en alto”.

Además de sumar 19 minutos en cancha, Ochoa recibió el gafete de capitán y al término del encuentro fue abrazado y ‘aventado’ por los demás seleccionados.

¿Cuántos mundiales fue titular Memo Ochoa?

Un muy joven Memo Ochoa fue convocado para los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero luego de estar aprendiendo de los entonces ‘masters’ de la portería, Oswaldo Sánchez y Óscar ‘Conejo’ Pérez, le llegaría su momento.

Su primera titularidad de Ochoa fue en Brasil 2014, torneo en el que tuvo una destacada actuación contra los locales.

Después, ya afianzado en la portería y con su experiencia en ligas de Europa, Memo Ochoa encabezó las delegaciones mexicanas en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Con 40 años y en una liga de muy bajo nivel, además de actuaciones irregulares en la isla del Mediterráneo, se dudaba que Ochoa fuera el titular, y así fue, ‘Tala’ Rangel se quedó con el puesto.

Sin embargo, las condiciones del torneo, y en específico del encuentro ante Chequia, permitieron que Ochoa se llevara una ovación de más de 80 mil personas.