Sheinbaum reacciona a sismos en Venezuela y ordena envío de personal de rescate: ‘México es solidario’

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó solidaridad con Venezuela tras los sismos y ordenó a la Cancillería coordinar el envío de apoyo.

El Gobierno de México expresó su solidaridad con Venezuela tras los dos fuertes sismos registrados este miércoles en el Caribe de ese país, el principal de magnitud 7.5 y otro previo de 7.2, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia.

“Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera. Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles.”, publicó en X el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez.

Minutos después, en esa misma red social, la mandataria envió un mensaje de apoyo el pueblo venezolano e informó que instruyó a la Cancillería mexicana ponerse en contacto con el gobierno del país sudamericano y enviar la ayuda necesaria.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario.”, escribió en su cuenta de X.

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió al mensaje de Sheinbaum y agradeció el gesto de solidaridad y el ofrecimiento de apoyo por parte del Gobierno de México.

“Expreso mi agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por el mensaje de solidaridad y el ofrecimiento de apoyo al pueblo venezolano.”, escribió Rodríguez esta noche.

La SRE avisó que “hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales que hayan resultado afectados” al tiempo que dijo que la embajada de México en aquel país permanece atenta al desarrollo de la situación.

Secuencia sísmica en Venezuela: dos terremotos en menos de 40 segundos

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7.5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7.2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7.5, tras el análisis de los registros sísmicos.

Tras el fuerte temblor, numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse, mientras en redes sociales comenzaron a circular imágenes de daños en viviendas, así como reportes de cortes de electricidad e interrupciones en los servicios de internet y telefonía.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas desconocen si el fuerte sismo causó daños graves, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13.2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7.3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Con información de EFE.