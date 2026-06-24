Confirman 32 muertos y 700 heridos tras terremoto en Venezuela; esperan más víctimas, dice Delcy Rodríguez

La presidenta Delcy Rodríguez informó de 32 fallecidos y más de 700 heridos y declaró el estado de emergencia después de dos sismos que sacudieron Venezuela de magnitud 7.2 y 7.5 en el centro del país la tarde del miércoles 24 de junio.

“Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados”, declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez aseguró asimismo que el estado La Guaira, al norte de Caracas, es una “zona de desastre”.

Los dos fuertes terremotos en Venezuela tuvieron lugar alrededor de las 18:05 hora local del miércoles (22:05 GMT) con el más potente, de 7.5, produciéndose apenas 39 segundos después del primero, de 7.2, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos, que explicó que formaron un fenómeno llamado “doblete sísmico” y canceló después la alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Ambos tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy -cuya capital es San Felipe-, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica en el mundo. Caracas está unos 300 kilómetros al este de Yumare, donde también se sintieron los terremotos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayuda a Venezuela tras el sismo en un comentario en su red, Truth Social, y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias “no son buenos” y que “han dejado un número devastador de fallecidos”.

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