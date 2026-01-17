108 años y contando en la Brecha de Guerrero: ¿Pueden muchos sismos pequeños salvarnos de uno magnitud 7?

Los sismos en México con epicentro en la Brecha de Guerrero ocurren por la interacción de las Placas de Cocos y la Norteamericana.

El sonido de la alerta presidencial fue tan intenso que Diego despertó asustado en Chiapas, a casi 800 kilómetros de San Marcos, en Guerrero, donde se localizó el epicentro del movimiento. Segundos después, un sismo magnitud 6.5 sacudió a México.

Horas más tarde, ese 2 de enero pasado, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) recordó una advertencia considerada alarmante: “Estamos más cerca de un sismo grande en la Brecha de Guerrero”.

Días después del temblor que dejó una persona muerta en CDMX, daños en la Torre de Control del Aeropuerto de Acapulco y problemas estructurales en inmuebles de Guerrero, el Sismológico reportó 3,946 réplicas.

La escena se repitió la madrugada del 16 de enero. Un sismo magnitud 5.3, con epicentro en San Marcos, despertó a México. Alrededor de la una de la mañana, miles de personas abandonaron la cama asustadas y buscaron refugio.

Ambos sismos reavivan la duda sobre si muchos sismos pequeños pueden evitar un terremoto de magnitud 7 o superior.

Para responder la pregunta, es necesario comprender varias cosas. Vayamos paso a paso.

¿Pueden los sismos pequeños evitar un terremoto grande?

Una infografía del Servicio Sismológico Nacional establece que los temblores pequeños no retrasan la ocurrencia de sismos más grandes.

“Si bien los sismos pequeños liberan algo de esfuerzo en las fallas geológicas, como las de CDMX, serían necesarios muchos temblores pequeños para liberar una cantidad de energía equivalente a un terremoto muy grande”, indica la imagen.

La infografía agrega ejemplos de cuántos sismos pequeños se necesitan para liberar la misma energía que un gran terremoto magnitud 9:

Treinta y un mil millones de sismos de magnitud 2.0,

Mil millones de sismos de magnitud 3.0,

Treinta y un millones de sismos de magnitud 4.0 que ocurrieran en el mismo lugar.

“Dado que tener millones de sismos pequeños cada día en el mismo lugar es muy poco probable, queda claro que los temblores pequeños no alivian el esfuerzo sobre las grandes fallas geológicas para retrasar la ocurrencia de terremotos más grandes”, concluye el Servicio Sismológico Nacional.

El SSN también recuerda y subraya: “Actualmente, la ciencia no puede determinar la ocurrencia de un sismo”.

El Sismológico Nacional explica que los temblores pequeños no retrasan la ocurrencia de sismos de magnitudes altas. (Servicio Sismológico Nacional)

¿Qué es la Brecha de Guerrero?

El Gobierno de Guerrero explica que se trata de una brecha sísmica ubicada en el Océano Pacífico, frente a la región Costa Grande de Guerrero, abarcando una extensión de 230 kilómetros.

¿Dónde está exactamente la Brecha de Guerrero?

La Brecha de Guerrero se ubica dentro de la zona de subducción entre la Placa de Cocos y la Placa Norteamericana, zona en la que la primera se introduce por debajo de la segunda.

San Marcos, epicentro del sismo en México del 2 de enero de 2026, está en la Costa Chica de Guerrero, al sureste de Acapulco, y aunque no está dentro de la brecha central, sí forma parte del límite entre ambas placas.

El Servicio Sismológico Nacional explicó que el sismo de magnitud 6.5 del 2 de enero de 2026 se sintió en al menos 14 estados. (Servicio Sismológico Nacional)

La ubicación de la Brecha de Guerrero es importante, ya que se trata de la menor distancia entre la costa del Pacífico y la Ciudad de México.

¿Por qué tiembla tanto en Guerrero?

El reporte especial del sismo del 2 de enero de 2026, elaborado por el Sismológico Nacional, detalla que Guerrero registra alrededor del 25 por ciento de la sismicidad de México.

Los sismos en Guerrero se deben principalmente a la interacción de las Placa de Cocos y de Norteamérica, cuyo punto de encuentro ocurre en las costas del Pacífico mexicano, desde Jalisco, hasta Chiapas.

El Servicio Sismológico Nacional destaca dos sismos importantes en Guerrero. El primero es el del 28 de julio de 1957, que fue magnitud 7.5 y provocó la caída del Ángel de la Independencia en Reforma, y el del 14 de marzo de 1979, que tuvo una magnitud de 7.6.

“Ambos generaron daños importantes en regiones cercanas al epicentro y en la Ciudad de México”, subraya el reporte del SSN.

Habitantes de CDMX salieron en pijama y con sus mascotas durante el sismo magnitud 6.5 ocurrido el 2 de enero de 2026. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

¿Por qué hay riesgo de un sismo mayor en la Brecha de Guerrero?

Según explica el Servicio Sismológico Nacional, los temblores son recurrentes y resultado de la acumulación de energía en la frontera entre las placas. Dicha energía tiene que ser liberada y la única forma de hacerlo es a través de un sismo.

“A medida que pasa el tiempo en una región en donde no ha ocurrido un sismo, mayor es la probabilidad de que ahí ocurra uno. Esta situación se presenta entre Acapulco y Petatlán en la Costa Grande de Guerrero”, agrega el reporte del Sismológico.

Datos de los sismos en México establecen que la Brecha de Guerrero registró cuatro terremotos cuyas magnitudes oscilaron entre 7.5 y 7.8 entre los años 1899 y 1911.

“Han pasado 108 años desde el último sismo en este lugar, por lo que se considera un sitio con alta probabilidad de ocurrencia para un sismo con magnitudes similares a las mencionadas. Estudios en el campo de sismología realizados por investigadores, tanto nacionales como extranjeros, han determinado que la Brecha de Guerrero es la región en donde se esperaría que ocurriera un sismo de magnitud considerable”, señala el documento.

Eso quiere decir que, a medida que pasa más tiempo sin un sismo mayor en la Brecha de Guerrero, “más cerca nos encontramos a la ocurrencia de un sismo grande en la zona”.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, hace 22 años, el 1 de enero de 2004, el extremo occidental de la Brecha de Guerrero fue epicentro de un sismo magnitud 6.3; sin embargo, “no se considera que haya liberado la energía acumulada en la Brecha”.