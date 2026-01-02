¿Qué hacer después de un sismo? Especialista de la UNAM explica el paso a paso

Decenas de personas salieron de sus casas luego de escuchar la alerta sísmica durante la mañana de este viernes.

El día amaneció movido. Un sismo magnitud 6.5 ‘sacudió’ a México la mañana de este 2 de enero. “¡Uy, está temblando!”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al iniciar la evacuación de Palacio Nacional.

Si bien, en caso de un temblor, lo primero es evacuar la zona, siempre existe la duda sobre qué hacer después de un sismo, especialmente uno tan fuerte como el de esta mañana, cuyo epicentro se localizó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en Guerrero.

Tras el sismo de hoy en México, la UNAM publicó un video en el que se establece el paso a paso de qué hacer tras un terremoto.

Tembló y ahora qué hago: ¿Cómo sé que es seguro volver a mi casa?

En el video, Armando Gallegos, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y especialista en ingeniería estructural, comparte una serie de recomendaciones que se deben llevar a cabo antes de volver a casa tras un sismo.

De acuerdo con el especialista, “la prevención es algo que protege hogares y la revisión técnica asegura el futuro de nuestras construcciones”.

Paso a paso sobre qué hacer después de un sismo según la UNAM

Estas son las recomendaciones del especialista de la UNAM:

Verifica que no haya olor a gas : Abrir las ventanas nos ayudará a ventilar el inmueble y disipar el olor a gas. “En caso de que haya fuga, hay que cerrar el gas de manera inmediata para evitar cualquier problema”.

: Abrir las ventanas nos ayudará a ventilar el inmueble y disipar el olor a gas. “En caso de que haya fuga, hay que cerrar el gas de manera inmediata para evitar cualquier problema”. Revisa la instalación eléctrica : Armando Gallegos recomienda verificar que hay luz dentro del domicilio y revisar que la instalación opera de manera adecuada.

: Armando Gallegos recomienda verificar que hay luz dentro del domicilio y revisar que la instalación opera de manera adecuada. Busca posibles daños en la estructura : Tras la revisión del gas y de la luz, el tercer paso es buscar daños en la estructura “como pueden ser grietas a 45 grados (en diagonal) que señalen una posible falla”. Esta verificación debe iniciar en la planta baja y hacia arriba en caso de que haya más de un piso.

: Tras la revisión del gas y de la luz, el tercer paso es buscar daños en la estructura “como pueden ser grietas a 45 grados (en diagonal) que señalen una posible falla”. Esta verificación debe iniciar en la planta baja y hacia arriba en caso de que haya más de un piso. Revisa tus muebles. Tras un sismo en México, el especialista sugiere verificar que todos los muebles estén bien sujetos a la pared para evitar posibles desplomes.

Una vez que has verificado esos cuatro pasos ya es seguro regresar a casa y a hacer tus actividades normales.

“En caso de que hubiera evidencia de daños, puedes pedir ayuda a Protección Civil de la localidad para que envíe a un revisor y que nos diga el grado de seguridad con el que cuenta nuestro inmueble”, señaló Armando Gallegos.

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, las autoridades de Protección Civil recomendaron contar con una mochila de emergencia, que debe contener artículos suficientes para las primeras 72 horas después de un desastre natural como un sismo.

La mochila de emergencia, según el Gobierno de México, debe adaptarse a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

Artículos que debe tener una mochila de emergencia

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

“Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo”, explican las autoridades..