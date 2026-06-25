Triunfo de México termina en tragedia en BCS: Atropellamiento masivo durante festejos deja 17 heridos

Los festejos por el triunfo de México contra Chequia terminaron en tragedia en Cabo San Lucas, Baja California Sur, luego de que un automovilista atropellara a poco más de una decena de personas.

Imágenes en redes sociales mostraron el momento en el que el automovilista intenta pasar a la fuerza entre la gente, que rápido rodeó el auto para reclamar y golpear.

Segundos después, el auto vuelve a acelerar y se lleva en el cofre al menos a dos aficionados que celebraban, para posteriormente chocar contra un poste, esto en el Bulevar Lázaro Cárdenas.

Como respuesta, los aficionados alcanzaron el auto y lo golpearon, así como al automovilista.

Además, las imágenes mostraron a una persona con sangre en la cara e inconsciente en el piso, quien presuntamente sería el conductor.

Reportan 17 heridos tras atropellamiento masivo en BCS

Tras el atropellamiento masivo, las autoridades informaron que hay al menos 17 personas heridas, una de ellas atendida bajo código de emergencia, de acuerdo con Alberto Rentería, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos.

De acuerdo con Nmás, 10 personas son atendidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que el Hospital General de la zona atiende a tres personas, el Hospital San Luke’s a dos más y el AMC a una víctima adicional, a la espera de que se informe próximamente el estado de salud de cada una.

Los reportes indican que las personas intentaron linchar al conductor que atropelló a los aficionados que celebraban en Baja California Sur, luego de ser golpeado en múltiples ocasiones.

Por ahora se desconoce el estado de salud del conductor y de sus acompañantes, además se desconoce si habrá alguna sanción en su contra o contra las personas que lo golpearon tras atropellar a más de 15 personas en Baja California Sur.

Además, las autoridades no informaron si la zona seguirá habilitada para ver y celebrar los siguientes partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Con información de Nmás.