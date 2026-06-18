¿Te pueden despedir si le mentiste a tu jefe para irte al Fan Fest? Esto dice la Ley

Si dejas de asistir a tu trabajo repentinamente y sin avisar, podrías incurrir en abandono laboral.

Dejar tu trabajo para ir al Fan Fest del Mundial podría no ser un buen plan. Si dejas de asistir a tu trabajo repentinamente sin avisar, podrías incurrir en falta der probidad y abandono laboral.

En México, el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que acumular más de tres faltas injustificadas en un período de 30 días es motivo de despido justificado sin responsabilidad para el empleador.

Pero incluso si no has tenido faltas y mientes para salir a apoyar a la Selección mexicana podrían despedirte.

“Un trabajador que mintiera que está en home office y no lo estuviera realizando está cometiendo una falta de probidad y, si la empresa logra detectarlo de manera remota, podría configurarse una causal de rescisión porque está engañando al patrón”, dijo Ricardo Martínez, especialista en derecho laboral, durante la conferencia “Mitos y realidades de la Reforma Laboral en México”.

Martínez Rojas señaló que los convenios de teletrabajo tienen que establecer con precisión la manera en que los trabajadores registrarán su ingreso, asistencia y salida, así como los mecanismos que utilizarán las empresas para verificar el cumplimiento de sus actividades.

Aficionados asistieron al Fan Fest en el Zócalo capitalino para ver el partido entre Japón y Holanda del Mundial de Fútbol 2026. (Cuartoscuro: Graciela López Herrera)

Dejar tu puesto de manera abrupta trae consecuencias importantes:

Pérdida de liquidación: Al ser despido justificado, pierdes tu derecho a la liquidación (los tres meses de sueldo).

Al ser despido justificado, pierdes tu derecho a la liquidación (los tres meses de sueldo). Finiquito afectado: Solo recibirás el pago de los días trabajados, partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones. Sin embargo, la empresa podría descontar las ausencias injustificadas.

Gobierno declara home office durante el Mundial 2026

El 16 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto que ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el home office y trabajo a distancia en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, por partidos durante el Mundial 2026.

¿Para qué trabajadores del Gobierno no aplica el decreto para home office?