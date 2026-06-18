¿Te pueden despedir si le mentiste a tu jefe para irte al Fan Fest? Esto dice la Ley

Dejar tu trabajo para ir al Fan Fest del Mundial podría no ser un buen plan. Si dejas de asistir a tu trabajo repentinamente sin avisar, podrías incurrir en falta der probidad y abandono laboral.
En México, el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que acumular más de tres faltas injustificadas en un período de 30 días es motivo de despido justificado sin responsabilidad para el empleador.
Pero incluso si no has tenido faltas y mientes para salir a apoyar a la Selección mexicana podrían despedirte.
“Un trabajador que mintiera que está en home office y no lo estuviera realizando está cometiendo una falta de probidad y, si la empresa logra detectarlo de manera remota, podría configurarse una causal de rescisión porque está engañando al patrón”, dijo Ricardo Martínez, especialista en derecho laboral, durante la conferencia “Mitos y realidades de la Reforma Laboral en México”.
Martínez Rojas señaló que los convenios de teletrabajo tienen que establecer con precisión la manera en que los trabajadores registrarán su ingreso, asistencia y salida, así como los mecanismos que utilizarán las empresas para verificar el cumplimiento de sus actividades.
Dejar tu puesto de manera abrupta trae consecuencias importantes:
- Pérdida de liquidación: Al ser despido justificado, pierdes tu derecho a la liquidación (los tres meses de sueldo).
- Finiquito afectado: Solo recibirás el pago de los días trabajados, partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones. Sin embargo, la empresa podría descontar las ausencias injustificadas.
Gobierno declara home office durante el Mundial 2026
El 16 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto que ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el home office y trabajo a distancia en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, por partidos durante el Mundial 2026.
¿Para qué trabajadores del Gobierno no aplica el decreto para home office?
- Servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.
- Actividades relacionadas con seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, migración y aduanas.
- Operación de infraestructura crítica y servicios estratégicos, como transporte, movilidad, telecomunicaciones, energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento.
- Actividades vinculadas directamente con la organización, seguridad, movilidad y operación de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- Operación de programas sociales y servicios públicos prioritarios que requieran atención presencial.
- Cualquier actividad que, por su naturaleza, requiera la presencia física de servidores públicos para garantizar la continuidad de los servicios o atender situaciones urgentes.