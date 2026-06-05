ASF fortalece la fiscalización con el incremento de cobertura y la ejecución de auditorías integrales

Con la modificación al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pondrá en marcha auditorías integrales, un nuevo esquema que amplía el alcance de las revisiones y consolida una visión más completa sobre el uso de los recursos públicos.

Este cambio representa una evolución en la labor de fiscalización, ya que las auditorías integrales sustituyen mecanismos que eran formalmente limitados a un solo enfoque y ahora nos permitirá incorporar en un mismo ejercicio de revisión, procedimientos relacionados con el cumplimiento normativo, el desempeño y el ejercicio de recursos, entre otros; generando así una revisión más amplia a las entidades fiscalizadas.

Asimismo, bajo este esquema, la multiplicidad de auditorías que se encontraban siendo realizadas a un mismo ente, se concentrarán en un solo procedimiento, lo que permitirá optimizar recursos, evitar duplicidades, eficientar los procedimientos y presentar resultados consolidados en un único informe más ejecutivo y con lenguaje ciudadano.

Con esto, las observaciones y acciones que en su caso resulten, podrán ser analizadas de forma más articulada y con una perspectiva transversal.

Por ello, la nueva conformación del Programa Anual de Auditorías incluye 100 altas y 332 movimientos derivados de la integración de procedimientos, por lo que ninguna revisión se da de baja en los términos ordinarios; por el contrario, la ejecución de las auditorías adquiere una dimensión más amplia y profunda.

La modificación al Programa Anual de Auditorías contempla:

• 19 auditorías forenses.

• 167 auditorías integrales.

• 2,058 auditorías de cumplimiento.

En este nuevo esquema destacan las siguientes acciones:

1. Se incrementa y eficientiza la cobertura de fiscalización.

2. La ASF se pone a la vanguardia con la realización de auditorías integrales.

3. Se fiscalizará por primera vez a todas las dependencias federales.

4. Se fiscalizará de forma total el sector aduanero, con la revisión del 100% de las ASIPONAS.

5. Se incrementan las auditorías forenses.

Estas modificaciones acompañan a la reforma del marco normativo de la ASF, con el cual se robusteció la capacidad técnica y la participación ciudadana.

Con estas medidas, la Auditoría Superior de la Federación reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, mediante nuevos mecanismos que permitan una fiscalización más eficiente y cercana a la ciudadanía.