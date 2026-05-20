ASF reúne a secretarios de Finanzas para fortalecer nuevo modelo de fiscalización

El encuentro incluyó presentaciones sobre las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, sostuvo una reunión nacional con las secretarias y secretarios de Finanzas estatales, autoridades hacendarias, órganos anticorrupción y representantes del Poder Legislativo para consolidar un modelo de fiscalización basado en inteligencia, denuncias ciudadanas y revisión en tiempo real del uso de recursos públicos.

Durante el encuentro, el titular de la ASF señaló que la nueva política de fiscalización busca fortalecer la participación ciudadana, ampliar las capacidades de investigación y avanzar hacia un esquema preventivo apoyado en cruces de información, tecnología digital y modelos de riesgo para detectar posibles irregularidades en cualquier nivel de gobierno.

Aureliano Hernández Palacios Cardel destacó que la ASF busca dejar atrás modelos centrados únicamente en la revisión documental para construir investigaciones más profundas sobre el destino de los recursos públicos, contratos, movimientos financieros y posibles redes de operación vinculadas con actos de corrupción.

El encuentro incluyó presentaciones sobre las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la prospectiva de la Cuenta Pública 2025, además de la participación de autoridades federales y estatales.

Los titulares de Finanzas estatales reconocieron de manera unánime la apertura y disposición al diálogo impulsada por el Auditor Superior de la Federación, al considerar que este encuentro representa un ejercicio inédito de coordinación directa entre las entidades federativas y la ASF para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el seguimiento del gasto público.

En el encuentro, el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel estuvo acompañado por el Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Dra. María de la Luz Mijangos Borja, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción; los Diputados Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y Javier Herrera Borunda, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; así como por el Mtro. Héctor Mares Gallegos, Director General de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y José Mauricio Quiroga Fernández, asesor del Secretario de Hacienda y Crédito Público.