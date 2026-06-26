Ruth González, candidata a SLP: Verde no descarta acuerdo con Morena para ‘saltar’ regla contra nepotismo

Ruth González, senadora y esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, mantiene el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para convertirse en candidata a la gubernatura, pese a la prohibición de Morena de respaldar a familiares de funcionarios en funciones.

Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde, explicó que este viernes 26 de junio decidieron no presentar a los “coordinadores estatales” de San Luis Potosí, eufemismo que utiliza el partido para referirse a sus candidatos, debido a los estatutos de Morena contra el nepotismo.

“Yo tengo otra definición de nepotismo, (pero) Morena definió que no había viabilidad para que no pudiera un familiar de determinado grado suceder a otro en el mismo puesto (...) en virtud de que la senadora Ruth González es una de las aspirantes que tiene el Partido Verde en San Luis Potosí, creemos que lo viable, que lo prudente, era que no participáramos en los registros”, comentó desde el World Trade Center de la Ciudad de México.

Mencionó que esperarán alcanzar un acuerdo con Morena para que Ruth González sea la candidata de la alianza política, pese a que esa posibilidad contradice los estatutos y reglas internas del partido guinda, además de sus posicionamientos más recientes.

Reiteró que la senadora cumple con los requisitos legales, ya que la ley contra el nepotismo plasmada en la Constitución entrará en vigor hasta 2030.

“Siempre hay una viabilidad de construir un acuerdo (...) Ruth González cumple a cabalidad los requisitos legales, la autorregulación de Morena no tiene nada que ver con la ley”, afirmó.

Morena, contra el nepotismo

Morena espera que sus partidos aliados no postulen como candidatos a familiares de los actuales titulares de los cargos que estarán en disputa en 2027. Sin embargo, el PT y el PVEM impulsan perfiles con parentesco.

Ruth González, esposa de Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí, y Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de Layda Sansores, actual gobernadora de Campeche, representan dos de esos casos.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, comentó que esperaba no enfrentar “malas jugadas” por parte de los aliados. No obstante, será hasta enero de 2027 cuando se confirme la voluntad del partido guinda para respetar sus estatutos.

“Morena no permite que participe alguien que es familiar de quien está gobernando en turno”, sostuvo Hernández el pasado 17 de junio.

A la par, la presidenta Claudia Sheinbaum marcó una postura en contra de que familiares compitan por cargos de elección popular ocupados por sus parientes.