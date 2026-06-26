Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano lleva un año sin cumplir su sentencia: ‘¿Cuánto más hay que esperar?’

Sasha Sokol asguró que Luis de Llano intenta aplazar el cumplimiento de la sentencia mediante recursos legales, aunque aseguró que la resolución es irrevocable. [Fotografía. Cuartoscuro]

La actriz y cantante Sasha Sokol reapareció públicamente para denunciar que Luis de Llano continúa sin cumplir la sentencia que lo condenó por daño moral, a pesar de tratarse de una resolución definitiva emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La integrante de Timbiriche recordó en sus redes sociales que hace un año el máximo tribunal del país confirmó la condena. También señaló que han pasado cuatro años desde que hizo pública su denuncia y más de 40 años desde los hechos que denunció. En su mensaje, cuestionó el largo tiempo que ha tenido que esperar para que el fallo judicial se cumpla.

“Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar?“, expresó.

Sasha Sokol señaló que Luis de Llano intenta aplazar el cumplimiento de la sentencia mediante recursos legales, aunque aseguró que la resolución es irrevocable.

“Luis quiere prolongar su impunidad, lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Solo aplazar, porque la sentencia es irrevocable”, expresó.

La cantante cerró su mensaje con una crítica directa al sistema judicial, al señalar que se permite el incumplimiento de la sentencia emitida por la SCJN: “La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma”.

Luis de Llano está obligado a ofrecer una disculpa pública a la actriz Sasha Sokol. (Fotos: Créditos Cuartoscuro)

¿Qué ordenó la Suprema Corte en el caso por daño moral?

La Primera Sala de la Suprema Corte confirmó por unanimidad la condena contra Luis de Llano, luego de un proceso que inició en tribunales de la CDMX en 2023.

La resolución estableció que el productor debía ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, además de pagar una indemnización económica que sería destinada a una institución dedicada a la defensa de menores.

El caso se originó a partir de la denuncia por abuso sexual relacionada con una relación que, según Sokol, ocurrió cuando ella tenía 14 años y Luis de Llano 39, periodo en el que él era su representante artístico.

El fallo también sentó un precedente en México al determinar que, en casos de abuso sexual infantil, las acciones civiles no están sujetas a prescripción, lo que abre la puerta a que otras víctimas puedan acudir a la justicia aun después de varios años.

No es la primera vez que Sasha Sokol denuncia el incumplimiento del fallo por parte del productor de televisión. En marzo de 2026, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol expresó el desgaste emocional que enfrentó durante el proceso legal contra Luis de Llano y explicó por qué decidió volver a pronunciarse públicamente.

La cantante reconoció que tanto ella como otras mujeres que buscan justicia se sienten cansadas de tener que presentar pruebas, esperar respuestas de las autoridades y enfrentar las consecuencias del proceso.

En ese mismo mensaje, recordó que se cumplían cuatro años desde que denunció públicamente al productor y subrayó que, pese a haber ganado las instancias judiciales hasta llegar a la Suprema Corte, Luis de Llano no ha cumplido la sentencia.

“Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto. Su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo. Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”, comentó en sus redes sociales.

Sokol rechazó el argumento del productor, quien sostiene que ofrecer una disculpa podría revictimizarla, y afirmó que evadir la sentencia provoca justamente un mayor daño emocional.

De igual forma, explicó que la disculpa pública es fundamental porque implica el reconocimiento de los hechos y contribuye a “estabilizar la verdad”, al tiempo que dejó claro que su objetivo no era únicamente obtener un fallo judicial, sino que quien la dañó asumiera su responsabilidad.