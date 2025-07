Benny Ibarra, contra las cuerdas: Las reacciones al caso de su tío Luis de Llano y su ‘hermana’ Sasha Sokol

Benny Ibarra reaccionó a la sentencia de Luis de Llano en caso contra Sasha Sokol hace unos días, algo complicado gracias a que el productor es su tío, mientras a la cantante la considera como su ‘hermana’.

En el mundo del espectáculo hay bandos muy definidos; mientras Itatí Cantoral celebró la victoria de Sasha Sokol, cantantes como la exGaribaldi Katia Llanos defendió a Luis de Llano. Pero, ¿qué pasa con Benny Ibarra?

Desde que se hizo pública la denuncia de Sasha Sokol a Luis de Llano en redes sociales, el cantante de ‘Cielo’ compartió sus posturas, aunque para él fuese complicado gracias al lazo sanguíneo que lo une a Luis de Llano Macedo, y el cariño que siente por su ‘hermana’.

El fallo de la SCJN llegó a tres años de la denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano. (Foto: Especial El Financiero/ Cuartoscuro)

Denuncia Sasha Sokol a Luis de Llano: ¿Qué dijo Benny Ibarra?

El 8 de marzo de 2022, después de una entrevista de Yordi Rosado a Luis de Llano, Sasha Sokol denunció en redes sociales al promotor de bandas como Garibaldi y Timbiriche de abuso, pues la llevó a tener una ‘relación’ cuando ella tenía 14 años y él 39.

Su primera manifestación fue en redes sociales a favor de Sokol, pues citó la denuncia de la exintegrante de Timbiriche y dijo: “Te abrazo amiga querida @SashaSokol siempre”.

Días después, acudió al programa Hoy en el que abordó el tema, aunque no mostró alguna postura en específico gracias al cariño y respeto que siente por ambos.

“Es un tema muy delicado que ha generado muchísimo dolor en la familia. Obviamente, la familia también de Sasha, ella es mi familia, es mi hermana. Me cuesta trabajo hablar del tema por el dolor”, mencionó el cantante Benny Ibarra el marzo de 2022.

Además, consideró que tomar partido por alguno de los involucrados se prestaba a especulaciones en las que no quería participar, por lo que prefería mantenerse neutral. “El 90 por ciento de las personas que están allá afuera, lo terminan utilizando como bala de cañón y es algo para lo que yo, personalmente, no me puedo prestar”.

Benny Ibarra es pariente de Luis de Llano Macedo. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Sasha Sokol y Luis de Llano llegaban a un acuerdo? Esto dijo Benny

En abril de ese mismo año, mencionó a varios medios que, aparentemente, la situación se estaba arreglando en buenos términos tanto para Sasha como para Luis de Llano. “Hay respeto y sabemos que están tratando que todo se resuelva desde el corazón”, externó.

Sin embargo, se disculpó por aquellas palabras días después, pues en algunos medios se replicaron como una especie de ‘acuerdo de paz’ entre los involucrados, lo cual no fue así.

Sus palabras fueron “una impresión equivocada de que entre Sasha Sokol y Luis de Llano hay una negociación, y no es así“, dijo a la revista Quién. “Lamento haber causado confusión en un tema tan delicado”, añadió.

Benny Ibarra, excantante de Timbiriche, reaccionó al caso de Luis de Llano y Sasha Sokol. (Foto: Especial El Financiero)

Declaran culpable a Luis de Llano por daño moral contra Sasha Sokol: Esto dijo Benny Ibarra

Poco más de un año después de la denuncia, el 10 de mayo de 2023, declaran culpable a Luis de Llano por daño moral contra Sasha Sokol, algo que la cantante celebró en sus redes sociales.

Después de que se dio a conocer la decisión de las autoridades, Ibarra de Llano compartió a Ventaneando que lo único que le importaba era que la cantante de ‘Rueda mi mente’ se sintiera cobijada con su apoyo.

“Es muy delicado para mí (…) con Sasha, lo que más me importa es que sienta apoyo, mi cariño, que estoy ahí. Con mi tío Luis sabe cuáles son mis sentimientos al respecto”, expresó en el programa de espectáculos.

SCJN falla en favor de Sasha Sokol; ratifica condena contra Luis de Llano (Especial El Financiero).

También manifestó que aquel fallo sirve como precedente para que otros casos como el de Sasha no solo se visibilicen, también exista justicia.

“A mí lo que más me importa es que ella esté en paz y que ella se sienta cobijada por sus amigos, por quienes le queremos y que sirva la historia para ‘envalentar’ a otras personas que todavía temen, sobre todo por el proceso legal, que sirva para traer paz y solución a las personas que están involucradas”, agregó.

SCJN falla a favor de Sasha Sokol en caso vs. Luis de Llano: Benny Ibarra de Llano reacciona

La última reacción del cantante de ‘Uno’ en el caso que involucra a la exTimbiriche Sasha Sokol y a su tío Luis de Llano fue hace unos días, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de la intérprete.

Al igual que en otra ocasiones, el hijo de Julissa, hermana de Luis de Llano, se dijo conflictuado por dar su opinión, que puede prestarse a malinterpretaciones; incluso, mencionó que lo asesoraron para no compartir su pensar sobre el caso.

“Lo que yo hable del caso de Luis de Llano contra Sasha Sokol, mi hermana, es muy difícil, se puede manipular fácilmente, entonces prefiero no decir nada. Entiendo que se me asesora en no dar ningún comentario, (pero) no quiere decir que no me duela de un lado u otro”, inició el mensaje que compartió Benny.

Benny Ibarra siempre mantuvo una postura neural ante el caso Sasha Sokol vs. Luis de Llano. (Foto: Facebook @bennyibarra1111)

Lo que sí mencionó es que siente orgullo por la perseverancia de su ‘hermana’, quien llevó hasta últimas instancias el caso de abuso que sufrió en su adolescencia, práctica que se conoce como grooming.

“A los dos les deseo lo mejor, desde lo más profundo de mi ser, respecto a Sasha, digo que es muy resiliente y si se logra ahora que muchas mujeres las proteja cada vez más, eso es un ganar (…) En el caso de mi tío que encuentre paz, fuerza y estemos todos mejor”, finalizó con el tema.