Itatí Cantoral celebra derrota de Luis de Llano: ‘Gracias que salió culpable, que piensen dos veces’

Itatí Cantoral, pareja de Ariel Miramontes,celebró la victoria legal de Sasha Sokol sobre Luis de Llano ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la mayor instancia judicial en el país.

Cantoral, recordada cada Día de la Virgen de Guadalupe, dijo en entrevista para Ventaneando, que está agradecida por la resolución de la SCJN.

“Gracias que haya salido culpable Luis de Llano porque es justo y ojalá que sea uno de muchos que tienen que tener una condena”.

La cantante Itatí Cantoral se posiciona en favor de Sasha Sokol en el juicio que ganó la cantante ante Luis de Llano. (FOTO: Cuartoscuro)

La cantante Sasha Sokol ganó una demanda civil ante el productor Luis de Llano por daño moral. Como consecuencia, el artífice detrás de Timbiriche deberá cumplir con una condena que consta en: Ofrecer una disculpa pública, no mencionar a Sokol, tomar un curso de prevención de conductas sexuales y pagar una indemnización.

¿Por qué Itatí Cantoral no deja que su hija trabaje sin ella?

Además de agradecer a la justicia mexicana, Itatí Cantoral, actriz de ‘María la del Barrio’,reconoció a Sokol: “Gracias a Sasha, por tener la valentía de hablar de lo que vivió. Como mujer, estoy segura y me imagino que debe de ser muy difícil tocar ese tema cuando fuiste una niña y rompieron tu inocencia brutalmente, como lo hizo el señor Luis de Llano".

La actriz espera que pueda haber menos casos como éste, los cuales reconoce que solían ser muy comunes en la industria del entretenimiento.

“Qué bueno que que ya no sea tan fácil y que lo tengan que pensar muchas veces antes de meterse con un con una menor o con un menor de edad”, sentencia.

En este panorama, la actriz reconoce que no permite que su hija de 16 años, María Itatí Cruz Cantoral, trabaje en un proyecto donde ella sea ajena, al menos hasta que cumpla la mayoría de edad.

Itatí Cantoral es reconocida por el programa de televisión 'María la del barrio'. (Foto: Cuartoscuro)

“Gracias que haya salido culpable Luis de Llano porque es justo y que los productores piensen tres veces o los actores o cualquier persona antes de abusar a una mujer y sobre todo a una niña, que no ha cumplido la mayoría de edad”, subrayó.

¿Qué pasó con Sasha Sokol y Luis de Llano?

En marzo de 2022, Sasha Sokol denunció el que Luis de Llano hablara de la relación que tuvieron. Ella expone que fue manipulada a los 14 años para entablar este vínculo con el productor, de entonces 39.

Meses después, advirtió que llevaría el caso al ámbito legal y, posteriormente, dio a conocer que ya había ratificado su denuncia ante la Fiscalía y las audiencias dieron inicio.

En mayo de 2023, un juez condenó a Luis de Llano. El productor apeló y un tribunal de la Ciudad de México no sólo volvió a dar razón a la cantante sino que amplió los efectos de la sentencia.

Luis de Llano acusó ‘violaciones’ durante el proceso y aseguró que usaría todos los recursos de apelación a los que tuviera derecho. En octubre de 2024, la SCJN atrajo el caso y en mayo de este año negó un amparo constitucional al productor.

El fallo de la SCJN llegó a tres años de la denuncia de Sasha Sokol y luego de pasar pot varias instancias legales (Foto: Especial El Financiero/ Cuartoscuro)

Este caso tuvo repercusiones más allá. La SCJN dio a conocer que los delitos sexuales cometidos contra menores no prescriben más.

El mediático caso provocó muchas reacciones. Laura Zapata recordó la relación de su hermana Thalía con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

“Yo creo que ella estaba muy contenta, la pasaba muy bien; él era muy generoso, muy gentil, muy correcto. Yo la vi muy enamorada”, expresó sobre la relación que inició cuando ella tenía 19 años y él casi 40.

La actriz Laura Zapata reaccionó sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano (Especial El Financiero).

El promotor Luis de Llano Stevens, acusado por presunto fraude millonario e hijo del condenado por daño moral, calificó la experiencia como “injusta” y que “no representa la verdad de quienes lo conocemos y llevamos en el corazón”.

“Solo comparto lo que sé: Que la verdad no siempre gana en los papeles, pero sí permanece en la vida de quienes la sostienen con dignidad. Sigo creyendo en mi padre. Y eso no cambiará”, expresó en un comunicado para Ventaneando.

¿ Luis de Llano Stevens enfrenta problemas legales por un empresario que, asegura, le vendió dos fechas 'falsas' de Ricky Martin; él, defiende que aún no estaban cerradas. (Foto: Especial El Financiero).

Katia, exintegrante de Garibaldi, manifestó públicamente su apoyo para Luis de Llano, a quien calificó como un “hombre íntegro, caballeroso, generoso y comprometido con su trabajo, con su familia y con la carrera de muchos artistas”.

“Me duele ver el silencio de muchos que fueron testigos de su entrega, de su talento y de su calidad humana. Yo no me quedaré callada. Porque las décadas que he conocido a Luis me permiten afirmar que, independientemente de lo que cada quien crea o piense, la dignidad también se defiende cuando nace del testimonio directo”, sentenció.