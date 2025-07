Eugenio Derbez habla sobre rumores de divorcio con Alessandra Rosaldo: ‘Sí, vivimos separados’

“Abrázame y llévate lo mejor de mí”, frase que publicó la cantante Alessandra Rosaldo en sus redes sociales hizo aún más fuertes los rumores de una supuesta separación con el actor Eugenio Derbez, por lo cual, el productor ya desmintió estas especulaciones.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez han estado juntos durante 19 años: en 2006 hicieron oficial su relación y seis años después se casaron; además tiene una hija en común llamada Aitana, quien tiene 10 años.

A pesar de ser considerados una de las parejas más estables, en las últimas semanas se llegó a especular un distanciamiento entre la vocalista de Sentidos Opuestos y el protagonista de No se aceptan devoluciones; además de una supuesta infidelidad.

¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez están separados?

El también productor Eugenio Derbez negó estar atravesando por complicaciones en su matrimonio: “son puros chismes”, dijo acerca de los rumores sobre el distanciamiento o la ruptura con la artista.

El creador de La Familia P. Luche vive actualmente en Estados Unidos, una situación por la cual no ha podido estar cerca de Alessandra Rosaldo, pues ella tiene algunos proyectos en México.

“Sí, vivimos separados, porque ella está trabajando en México y yo estoy acá, pero al ratito nos vamos a juntar”, comentó en una entrevista para el programa De Primera Mano del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se separaron una ocasión antes de casarse. (Foto: Especial El Financiero)

Esta es una dinámica común en su relación, debido a que ambos están trabajando en proyectos diferentes, pero suelen hacer un espacio para dedicarle tiempo a su matrimonio, el cual sigue vigente.

“A la siguiente semana otra vez nos separamos y así, porque estamos continuamente trabajando”, comentó el actor de CODA, la película ganadora al premio Oscar, desmintiendo así todos los rumores.

“Estamos juntos en la marcha, por lo que son rumores (...) Sí, siempre ha sido así, (hemos llevado un matrimonio bonito)”, aseguró Eugenio Derbez, quien, hablando de otros temas, también demostró su apoyo ante las redadas de migrantes en Estados Unidos.

¿Cómo fue la única ruptura entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

Estos rumores no son los primeros acerca de una separación entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez; sin embargo, la pareja solo ha tenido una sola ruptura, que lograron superar, previo a su boda.

Durante un episodio del pódcast Entre hermanas, Alessandra Rosaldo confesó que acudió a terapia tras sentirse mal emocionalmente, lo cual ocurrió en los primeros momentos de su relación con Eugenio Derbez.

“Esa terapia me llevó a terminar mi relación con Eugenio”, expresó. “Gracias a meses de terapia me doy cuenta de que todo estaba mal. Mal mi rol, mal el suyo, (...) Yo me sentía perdida, pero gracias a eso me di cuenta de lo que no hice bien”.

Alessandra Rosaldo solo ha terminado con Eugenio Derbez una vez y todo sucedió al inicio de su relación. (Foto: Archivo) (Nación321/@ZonaFrancaMX)

En otra conversación con La Magia del Caos, Alessandra también compartió que sentía cómo poco a poco se iba perdiendo a sí misma, al poner al actor como su prioridad.

“Me desdibujé por completo (…) Me quité mi foco para ponérselo a él (...) Me empecé a desdibujar, a rechazar cosas de trabajo, si llegaba la oportunidad de una novela, decía ‘no, no, porque la novela es estar seis meses o un año metida en foro y no, yo quiero estar con él”, comentó.

Inicialmente, ella tomó la decisión de dejar de vivir con Eugenio Derbez y seguir como novios, pero esta medida no dio los resultados esperados: “Un día dije: ‘ya no puedo más, tengo que cortar al cien, de tajo, porque estar aquí me está haciendo más daño, me estoy muriendo en vida, me estoy muriendo de tristeza siguiendo con él”.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez llevan 19 años de relación. (Foto: Archivo) (Instagram / @ederbez)

Finalmente, terminó con el actor de la película Radical. A pesar de la distancia, tiempo después Eugenio Derbez la volvió a buscar y retomaron la relación, un romance que culminó en una boda en 2012, fecha desde la cual han estado juntos.