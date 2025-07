Nueva York se ‘lanza’ contra ‘cacería’ del ICE: Así entrena a migrantes en caso de redadas

Las tácticas de la administración Trump para detener y deportar rápidamente a los inmigrantes hicieron que las empresas y los defensores de los derechos de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York se preparen para una ofensiva.

Más de mil 900 personas fueron arrestadas en la ciudad de Nueva York por las autoridades federales de inmigración desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, lo que representa un aumento del 31 por ciento con respecto al mismo período del año pasado, según cifras obtenidas por el Proyecto de Datos de Deportación y analizadas por Bloomberg.

Esta cifra es mucho menor que los aumentos en Los Ángeles (112 por ciento), Chicago (97 por ciento) y Miami (238 por ciento).

En NY incrementa el miedo anta la posible cooperación de autoridades municipales para realizar redadas

Pero hay un ambiente de ansiedad en Nueva York, alimentado en parte por la sospecha de que los funcionarios municipales aumentarían la cooperación con los agentes de inmigración y socavarían las protecciones de los santuarios.

“La gente no tiene ni idea de si hay camionetas de ICE circulando por la ciudad”, dijo Dave Giffen, director ejecutivo de la Coalición para las Personas sin Hogar, que trabaja para reasentar a solicitantes de asilo en Nueva York.

El lugar más visible para los arrestos por inmigración es un juzgado de Manhattan. Personas que se presentan ante un tribunal federal para controles migratorios rutinarios son arrestadas a diario.

Personas manifiestan en contra de las redadas de ICE y sus tácticas para detener a las personas indocumentadas que asisten a un juzgado de Manhattan. (Bloomberg) (Spencer Platt/Photographer: Spencer Platt/Gett)

Hay tantos detenidos en una sola planta del edificio del tribunal en el número 26 de Federal Plaza que los demócratas del Congreso de Estados Unidos lo describieron como un centro de detención no declarado.

Camille J. Mackler, abogada que defiende los derechos de los inmigrantes a través de su grupo Immigrant ARC, informó que una mujer con un niño pequeño fue detenida allí la semana pasada antes de ser deportada unos días después.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, negó que el edificio fuera un centro de detención.

“Es un edificio federal con una oficina de ICE dentro”, declaró. Un representante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondió a una solicitud de comentarios sobre el número de arrestos.

De ciudad santuario a la jungla en los juzgados para seguimiento de la situación fiscal

Las leyes santuario de Nueva York no se aplican en los juzgados; las instalaciones federales están exentas. La interacción de los funcionarios municipales con las autoridades federales de inmigración cambiaron poco en comparación con los últimos años, a pesar de la percepción generalizada de un aumento de la actividad policial.

Las leyes de santuario dictan principalmente cómo deben reaccionar los empleados y contratistas municipales ante las autoridades federales que intentan encontrar y arrestar a inmigrantes indocumentados en propiedades municipales.

Durante más de tres décadas, la política de la ciudad de Nueva York prohibió a los funcionarios municipales cooperar con las autoridades federales en materia de inmigración, excepto en casos en que una persona sin visa válida haya cometido un delito grave. En cambio, la ciudad prioriza el acceso humanitario a los servicios y las contribuciones económicas de uno de cada 14 residentes sin documentación.

Esa política solía significar que los neoyorquinos indocumentados generalmente estaban a salvo de los agentes federales de inmigración.

ICE realiza redadas en ciudades santuario de Estados Unidos, sin embargo, en Nueva York es donde menos detenciones hay hasta el momento. (EFE/ICE) (EFE)

Pero el ICE no limita su actividad a los edificios federales. Los neoyorquinos también reportaron haber visto agentes del ICE patrullar barrios de Nueva York, incluyendo East Harlem en Manhattan y Bushwick en Brooklyn.

Los agentes del ICE solicitaron acceso a al menos un albergue para personas sin hogar, según la alcaldía.

NY en medio de las redadas del ICE y de cara en las elecciones de la alcaldía

Antes de las primarias para la alcaldía de Nueva York de la semana pasada, la aplicación de las leyes migratorias se había convertido en un problema. Uno de los candidatos a la nominación demócrata, el contralor municipal Brad Lander, fue arrestado por agentes de ICE el 17 de junio mientras intentaba escoltar a un hombre indocumentado fuera de un tribunal federal.

Zohran Mamdani, el presunto ganador de las primarias, declaró que los agentes de ICE “no tienen ningún interés en cumplir las leyes de esta ciudad y solo les interesa la crueldad”.

Los negocios que dependen de mano de obra indocumentada, como hoteles, restaurantes y bares, se están preparando para las redadas.

Alcaldía de NY ofrece consejos a empleadores y trabajadores para saber cómo actuar ante una redada del ICE

Las autoridades municipales impartieron sesiones de capacitación para empleadores y sus empleados indocumentados. Las sesiones ofrecen consejos sobre cuándo llamar a un abogado y qué tipo de documentación deben presentar los agentes de ICE para ser admitidos en propiedades privadas.

“La ciudad ha sido un gran aliado en esto”, afirmó Max Bookman, abogado que representa a la New York Hospitality Alliance, una asociación comercial de restaurantes y bares. El director ejecutivo de la asociación declaró recientemente que era demasiado pronto para determinar si el sector ya había sufrido un impacto económico como consecuencia de las deportaciones.

Kayla Mamelak Altus, portavoz del alcalde Eric Adams, afirmó que la ciudad se compromete a cumplir con sus leyes santuario. Añadió que no registraron redadas de ICE en escuelas ni hospitales, y que incluso las iglesias, que no son propiedad municipal, se han librado de ellas hasta la fecha. Señaló que la financiación de la Oficina de Asuntos Migratorios de la ciudad ha aumentado a 65 millones de dólares para el año fiscal 2025, frente a los 52 millones de dólares asignados por el anterior alcalde.

Manuel Castro, comisionado de derechos de los inmigrantes de la ciudad, declaró en una entrevista que su oficina estaba trabajando para contrarrestar el temor generalizado entre los neoyorquinos de que quienes no tienen estatus migratorio legal —aproximadamente 550 mil personas, según el Centro de Estudios Migratorios— ya no se encuentran seguros en instalaciones municipales como escuelas, hospitales y albergues.

“La gente deja de llevar a sus hijos a la escuela, deja de tomar sus medicamentos en el hospital y deja de hacer lo que ha estado haciendo durante décadas”, dijo Castro.

Fue esta preocupación la que impulsó inicialmente a un alcalde de Nueva York a establecer una política de santuario. En 1989, el alcalde Ed Koch emitió una orden ejecutiva que prohibía a los empleados municipales compartir información con funcionarios federales de inmigración, salvo en circunstancias muy específicas. La medida pretendía ayudar a los inmigrantes indocumentados a sentirse seguros al utilizar los servicios municipales, al igual que el resto de la población.

“Resulta desventajoso para todos los residentes de la ciudad que algunos de sus habitantes carezcan de educación, estén insuficientemente protegidos contra la delincuencia o no reciban tratamiento para enfermedades”, escribió Koch. Todos los alcaldes que le sucedieron han defendido la política, y en 2014 el alcalde Bill de Blasio amplió la disposición mediante la promulgación de leyes aprobadas por el Ayuntamiento de Nueva York.

Las leyes santuario de la ciudad de Nueva York prohíben a empleados y contratistas permitir el ingreso de agentes de ICE a agencias u organizaciones municipales, como escuelas, sin una orden judicial. A principios de febrero, poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca, los funcionarios municipales comenzaron a explicar cómo implementar las leyes. Distribuyeron un diagrama de flujo que explicaba cómo debían actuar los empleados si agentes de ICE u otras autoridades federales de inmigración intentaban acceder a sus edificios o solicitaban ayuda para localizar a personas específicas. El diagrama incluía instrucciones según si los agentes presentaban una identificación válida o contaban con una orden judicial.

Las directrices emitidas por la alcaldía han sido bastante estándar y coinciden en gran medida con las declaraciones de la administración anterior. Sin embargo, eso no ha impedido que el alcalde sea blanco de críticas por parte de grupos de inmigración.

Mamelak Altus, portavoz de Adams, afirmó que la coordinación con la administración Trump se ha centrado en las pandillas transnacionales. Aseguró que la ciudad no colaborará en absoluto con las autoridades federales en casos de deportación civil. Incluso los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman no ver ninguna evidencia de que Adams ni ningún otro líder de la ciudad haya decidido violar sistemáticamente las leyes santuario.

“Siempre ha habido algún caso aislado con una interacción cuestionable”, dijo Mackler, el abogado de inmigración. “Pero no he escuchado nada que sugiera que, en general, no estén cumpliendo las leyes”.

Pero eso tiene sus límites: “Las leyes de santuario no impiden la aplicación de las leyes migratorias”, afirmó.