Sasha Sokol asegura que Luis de Llano no cumplió su sentencia por abuso a tiempo: ‘Ojalá lo obliguen’

Sasha Sokol aseguró que se venció el tiempo para que Luis de Llano cumpliera con su condena. (Fotos: Créditos Cuartoscuro)

El caso Luis de Llano continúa, pues Sasha Sokol aseguró que el tío de Benny Ibarra no cumplió con su condena en el tiempo establecido por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pero espera que “lo obliguen”.

El productor de bandas como Timbiriche fue declarado culpable por su responsabilidad en el delito de abuso en contra de una menor de edad (Sasha Sokol).

La condena de Luis de Llano por daño moral no fue cubierta dentro del plazo que se debía y por ello pidió a las autoridades hacer algo al respecto.

“Yo pedí cuatro cosas, que no hable de mí ni de la relación que sostuvo con una niña de 14 a sus casi 40 años, la segunda fue una multa con un monto que yo voy a donar íntegro, tres fue un curso de capacitación, ya presentó un documento donde certifica que ya lo tomó”.

Pero, de acuerdo con la cantante, falta la disculpa pública, la cual para ella es la más importante dentro de los puntos mencionados anteriormente.

“La última y la de mayor trascendencia es la disculpa, su fecha de vencimiento para presentarla era el 9 de enero y no lo hizo”, declaró ante los medios en una charla publicada por Sale el Sol este 20 de enero.

Sasha Sokol fue víctima de abuso por Luis de Llano, concluyó la SCJN. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Cómo fue el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano?

El caso de Luis de Llano y Sasha Sokol comenzó en 2022, cuando ella hizo una denuncia por presunto abuso en su contra luego de que el productor estuvo vinculado amorosamente con ella cuando tenía 39 años y ella era una menor de edad.

En 2023, El Tribunal Superior de Justicia de la CDMX concluyó que la relación fue ilícita, además que revictimizó a Sokol por hablar públicamente de esa relación.

Este caso fue de los primeros en aplicar las reformas al Código Penal luego de que se eliminó la prescripción de delitos sexuales contra personas menores de edad.

En junio de 2025, la SCJN sentencia a Luis de Llano y poco después niega un amparo al productor musical, para así ratificar su culpabilidad en el caso, donde es declarado culpable de abuso y de daño moral a menores.

Luis de Llano fue declarado culpable por abuso en contra de una menor de edad en el caso con Sasha Sokol. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

Sasha Sokol opina del caso de Julio Iglesias

Julio Iglesias fue señalado por abuso sexual por dos mujeres que trabajaron para él en propiedades del cantante.

Sasha Sokol, a pesar de no conocer con precisión las acusaciones, aseguró que a veces se atreven a denunciar a través del tiempo porque “la sociedad cambia”.

“Es normal que las personas víctimas de abuso, sean hombres o mujeres, se atrevan a alzar la voz de manera pública, porque las leyes que cambian y comunican el tema, con el avance de la sociedad que ya no revictimiza”, declaró en el espacio conducido por Gustavo Adolfo Infante.

“Es lo mismo que vivo yo y muchas otras mujeres, una no calla porque lo desea o porque encubre, es por miedo y nos sentimos en desventajas, no nos creen y nos hacen comentarios espantosos y revictimizantes”.