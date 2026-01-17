‘Me dio una nalgada y me corrió’: Olga Breeskin narra encuentro con Julio Iglesias cuando ella tenía 14 años

Olga Breeskin vivió acoso de Julio Iglesias cuando ella era menor de edad, asegura la violinista.

Ante las denuncias contra Julio Iglesias, la bailarina Olga Breeskin compartió una anécdota que vivió con el cantante cuando ella era menor de edad y en la que confirma actitudes inapropiadas con otras mujeres.

Tras darse a conocer que acusaron al cantante de ‘Me va, me va’ por presunto acoso y agresión sexual, se revivieron anécdotas de famosas como la de Verónica Castro, a la que tocó sin su consentimiento, mientras otras como Pandora defendieron a Julio Iglesias.

En cuanto a Breeskin, la también violinista narró recientemente que en una ocasión la tocó indebidamente, cuando ella tenía apenas 14 años y él 22.

Olga Breeskin y su primer encuentro con Julio Iglesias

Olga Breeskin ofreció una entrevista para el programa De Primera Mano en la que narró cómo conoció a Julio Iglesias, cuando ella estaba estudiando violín y él ya era un cantante reconocido.

En una de las visitas de Julio Iglesias a México, ella investigó en el hotel donde se hospedaba y acudió con la intención de recibir un autógrafo, aunque la situación caminó por un camino diferente.

Olga Breeskin conoció a Julio Iglesias con 14 años. (Foto: Cuartoscuro).

“No me metió fuerza al elevador, yo fui la ingenua. Me dijo: ‘Sígueme’, y la bestia de la Breeskin lo siguió. Cuando se cerró la puerta del elevador, dije: ‘Ay, ¿ahora qué viene?’. Salí y nos metimos a su habitación", menciona.

Al momento de llegar a la habitación, le pide a la joven Olga que deje su violín en la ventana, le regaló un disco autografiado y, mientras ella abrazaba emocionada el regalo, Iglesias se le acercó con otras intenciones.

¿Qué le hizo Julio Iglesias a Olga Breeskin?

Olga supuso que el cantante español la creía mayor de edad por su estatura y complexión, justificando tocamientos indebidos que le hizo Iglesias cuando ella tenía 14 años.

“Me dejo tocar la cara y me empieza a bajar las manos, pero no en el pecho. Como me asusté, pensé que iba a ser aquí, pero fue acá, en los laterales. Cuando llega a la cadera, él puso mis manos en sus caderas”, explica la bailarina.

Al notarla tan nerviosa por la acción, le preguntó si ya había iniciado su vida sexual, y al confirmar que no, la corrió de su habitación, no sin antes hacerle otros tocamientos indebidos.

Julio Iglesias niega acusaciones de abuso contra dos exempleadas (Foto: EFE).

“Cuando vio mis ojos desorbitados, él asumió que esta fan no tenía experiencia ni maldad. Y me pregunta: ‘¿Sos virgen?’. Digo: ‘No, don Julio, soy Olga’. Y me dio una nalgada y me corrió de la habitación con todo y violín. ‘Toma tu violín y lárgate’”, recuerda.

Olga Breeskin justifica conductas inapropiadas de Julio Iglesias

Pese a saber que están mal las conductas del cantante, Olga Breeskin justifica las conductas que Iglesias tuvo no solo con ella, sino con otras mujeres del medio artístico.

“Julio era muy, es o era muy juguetón, y siempre te saludaba tomándote el seno. Ahí dependía de nosotras si le seguíamos el juego y nos hacíamos las chistosas o lo tomábamos en serio”, revela.

Aunque esta situación la hacía sentir incómoda, ella prefería no alzar la voz y hacerle creer al cantante que lo tomaba a juego, aunque no fuese así. “Era de juego, o por lo menos yo se lo hacía creer, ‘Ay, Julio, tan lindo’ y le quitaba suavemente la mano”.

Pese a su testimonio, Olga Breeskin pide que se le escuche a las víctimas, en este caso a quienes denunciaron a Julio Iglesias, quien tiene a José Antonio Choclán como abogado para enfrentar dichas acusaciones.