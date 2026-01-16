¿Quién es José Antonio Choclán, el abogado de Julio Iglesias? También defendió a Cristiano Ronaldo

Julio Iglesias tiene a José Antonio Choclán como su abogado en caso de denuncias de acoso.

Las denuncias contra Julio Iglesias son solo el inicio de otro capítulo en la vida del cantante, quien ya tiene defensa legal para afrontarlas: el abogado José Antonio Choclán, reconocido por representar a otros famosos.

Hace unos días se dio a conocer que Julio Iglesias fue acusado de presunto acoso y agresión sexual en contra de dos mujeres que trabajaron con él hace 5 años, en 2021.

A raíz de ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación y tomó declaración a las denunciantes en calidad de testigos protegidas, mientras el cantante ya negó dichas acusaciones en su contra.

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

Las denuncias, dadas a conocer mediante una investigación periodística conjunta, señalan que los presuntos hechos habrían ocurrido en residencias del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Una exempleada doméstica y una fisioterapeuta son las denunciantes, y relataron episodios de violencia sexual, agresiones físicas y un entorno laboral humillante, además de aportar diversos elementos probatorios como documentos laborales, mensajes, grabaciones y registros de llamadas.

Julio Iglesias fue acusado de acoso. (Foto: EFE / Pexels)

En paralelo, el cantante denunciado por acoso confirmó que ya prepara su defensa legal y ha contratado al abogado José Antonio Choclán, con despacho en Madrid y experiencia en casos de alta notoriedad pública.

¿Quién es el abogado español José Antonio Choclán?

José Antonio Choclán Montalvo es uno de los abogados penalistas más cotizados en España, de donde es originario y fundó su propia firma de abogados hace más de 20 años.

Es Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con especialidades en Derecho Penal Económico, además de conocer en profundidad temas relacionados con delitos financieros, forenses, corrupción y procedimientos complejos dentro de las leyes españolas.

Posee amplia experiencia como Juez de Instrucción, Juez de lo Penal y Magistrado de Audiencia gracias a que, desde joven, se interesó por las leyes, por lo que se convirtió en Magistrado por oposición. Entre su experiencia, fungió como Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Además, cuenta con varios libros sobre derecho publicado, como Ley General Tributaria comentada, Aplicación práctica del delito fiscal: cuestiones y soluciones, y El delito de estafa.

Bufete Choclán

En 2004, abandonó la carrera judicial para emprender un gran paso en su trayectoria: la fundación del Bufete Choclán, en el que incorporó a su esposa e hijos, quienes trabajan de la mano con él y otros litigantes.

Actualmente, el bufete de José Antonio Choclán Montalvo se ostenta como el Mejor Despacho Penalista de España en 2025, de acuerdo con el Directorio Global Law Experts.

Se le conoce en su país como ‘el abogado de los pactos’ o ‘el abogado de las estrellas’ precisamente por su habilidad de llegar a acuerdos que favorecen a sus clientes, como reducción de condenas y penas menos duras.

Los casos famosos de José Antonio Choclán

En los últimos años, Choclán estuvo al frente de algunos de los casos más seguidos por la opinión pública. Entre ellos destaca la defensa del astro del futbol Cristiano Ronaldo en un procedimiento por fraude fiscal, que culminó con un acuerdo con la Fiscalía, evitando así la entrada en prisión y con una multa millonaria aceptada por el jugador.

Otro de sus casos notorios fue la representación de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien fue defendida con éxito frente a una acusación vinculada a la supuesta falsificación de un título académico.

Asimismo, defendió en el pasado a figuras polémicas como la exalcaldesa Rita Barberá en causas relacionadas con blanqueo de capitales y a personajes implicados en grandes tramas de corrupción como David Marjaliza en el “caso Púnica”.

Choclán también trabajó con figuras del ámbito empresarial y social, como Corinna Larsen durante la investigación del caso Villarejo, así como con otros deportistas y personas del mundo del espectáculo.