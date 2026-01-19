¿Por qué Brooklyn, hijo de David y Victoria Beckham, rompió con sus padres? ‘No quiero reconciliarme’

Brooklyn, hijo de Victoria y David Beckham, explicó la ruptura con su familia (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

La ruptura entre Brooklyn Beckham y sus padres, Victoria y el exfutbolista David Beckham, dejó de ser un rumor luego de que el primogénito del empresario y la diseñadora hiciera una extensa declaración pública al respecto.

Este lunes, Brooklyn publicó un extenso comunicado en sus historias de Instagram, en el que acusa a su familia de haber intentado “arruinar” su matrimonio con Nicola Peltz, además de ejercer un control permanente sobre su vida personal y su imagen pública.

El mensaje confirma una fractura definitiva y su postura: “No quiero reconciliarme con mi familia” y explica cómo, durante años, guardó silencio para proteger la intimidad familiar pero la presión mediática lo obligó a hablar.

¿Qué dijo Brooklyn sobre sus padres Victoria y David Beckham?

De acuerdo con el testimonio de Brooklyn Beckham, sus padres habrían controlado durante décadas la narrativa pública de la familia mediante la proyección de una imagen que, según él, no reflejaba la realidad.

“Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones inauténticas han sido una constante”, afirmó en su mensaje.

El joven señaló que, al comenzar a defender su relación con Nicola Peltz, los ataques se intensificaron tanto en privado como en público, incluso —según su versión— con la participación de sus propios hermanos en redes sociales, antes de ser bloqueado por ellos.

El conflicto en torno a la boda de Brooklyn Beckham con Nicola Peltz

Uno de los episodios centrales del distanciamiento se remonta a su boda en 2022. Brooklyn acusó a Victoria Beckham de cancelar, a última hora, la confección del vestido de novia que había diseñado para Nicola Peltz, obligándola a buscar otra opción de emergencia.

Además, relató que semanas antes de su matrimonio, fue presionado para renunciar a los derechos de su apellido, una decisión que —según dijo— habría tenido implicaciones legales y económicas para él, su esposa y sus futuros hijos.

“La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola no era de sangre ni de la familia”, escribió Brooklyn, al describir un ambiente que calificó como ‘hostil’ desde antes de su boda.

Uno de los momentos más delicados que expuso ocurrió durante la celebración nupcial. Brooklyn relató que su primer baile con Nicola fue “secuestrado” por su madre, en un episodio que calificó como humillante.

“Frente a nuestros 500 invitados, el plan era un baile romántico con mi esposa, pero mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó de manera inapropiada sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, aseguró.

Este hecho, explicó, motivó incluso el deseo de renovar sus votos matrimoniales para crear nuevos recuerdos alejados de la ansiedad y la vergüenza.

Así fue el distanciamiento definitivo y el cumpleaños de David Beckham

La tensión se hizo visible públicamente meses después, cuando Brooklyn y Nicola estuvieron ausentes en las celebraciones del cumpleaños número 50 de David Beckham —quien comió tacos en una visita en CDMX—.

Según el propio Brooklyn, ambos viajaron a Londres con la intención de convivir con él, pero fueron rechazados durante días.

“Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada. Fue una bofetada”, afirmó. Posteriormente, añadió que, cuando su familia viajó a Los Ángeles, se negaron por completo a verlo.

En su comunicado, Brooklyn también cuestionó las prioridades de su familia, al señalar que la "marca Beckham" y los compromisos publicitarios han estado por encima de los vínculos personales, pues David es un empresario con múltiples negocios.

“Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. El amor familiar se mide por cuánto publicas en redes o por qué tan rápido posas para una foto”, escribió.

Incluso mencionó que la exintegrante de Spice Girls Victoria Beckham se negó a apoyar una iniciativa impulsada por Nicola Peltz para ayudar a perros desplazados durante los incendios en Los Ángeles, lo que reforzó, según él, el distanciamiento.

Brooklyn Beckham aclaró que no lo controla su esposa, una versión que —afirmó— es “completamente errónea”. En contraste, aseguró que el alejamiento de su familia le permitió superar la ansiedad con la que creció.

“Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto agradecido por la vida que elegí”, concluyó.