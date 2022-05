Spice Girls en 2022: A esto se dedican las cantantes del grupo británico noventero

Mientras los fanáticos piensan en un posible reencuentro, las Spice Girls han estado bastante ocupadas en otros asuntos.

Los espectadores y concursantes de The Circle de Netflix tuvieron una sorpresa, pues Mel B y Emma Bunton participaron en el reality show como celebridades secretas.

La ‘Scary Spice’ destacó con su característico vestido de animal print estampado de leopardo; por su parte, la ‘Baby Spice’ apareció con un encantador atuendo rosa; ambas cantantes dieron a los asistentes un viaje de nostalgia.

Las Spice Girls se reunieron para una gira en 2019, cuyo cupo pronto se reportó como sold out. Sin embargo, a la llegada de la pandemia, los shows previstos en la gira quedaron en espera.

Pero, además de The Circle, ¿qué han estado haciendo las Spice Girls en 2022?

Mel B

Durante la pandemia, los fanáticos comenzaron a mostrar preocupación por la ‘Scary Spice’ de 46 años, quien se ausentó de los reflectores. Después de vivir en Estados Unidos durante muchos años y protagonizar algunos reality shows como America’s Got Talent, de repente no se la veía por ningún lado, y terminó regresando a casa de su familia en su nativo Leeds -una pequeña ciudad en el norte de Inglaterra.

Afortunadamente, ha regresado en los últimos meses. No solo se unió a The Circle, también se presentó en el Palacio de Buckingham donde recibió un MBE por sus esfuerzos para crear conciencia sobre abuso doméstico.

Después de asistir a la boda de Brooklyn Beckham en Florida en abril, Victoria decidió vestir a su compañera de banda para la ocasión, incluso la sorprendió apareciendo en las celebraciones de prueba y post.

La hija de Mel, Phoenix Chi Gulzar, también se unió a las producciones de realities con el protagónico en The Games de ITV.

Emma Bunton

Bunton ha estado disfrutando de la vida de recién casada tras unirse en nupcias con Jade Jones, su pareja de mucho tiempo. Como madre de dos hijos, lanzó su primer libro, Mama, You Got This y presenta el programa de radio Heart Feel Good Weekend.

También es cofundadora de Kit & Kin, una gama de productos ecológicos para bebés. En marzo, también mostró su apoyo a Ucrania en un concierto en vivo.

Victoria Beckham

‘Posh’, como comúnmente se le conoce a esta Spice Girl, ha tenido una exitosa carrera en el mundo de la moda.

En los últimos años, Victoria, de 48 años, ‘colgó' el micrófono para centrarse en su carrera como diseñadora, e incluso ha expandido su negocio Victoria Beckham Beauty; también ha colaborado con marcas como Reebok.

Victoria se ha centrado mayoritariamente en su familia. Apenas hace unas semanas, su hijo mayor, Brooklyn, se casó con Nicola Peltz. Por supuesto, ella invitó a sus compañeras de banda a la fiesta, aunque solo Melanie C y Mel B pudieron asistir.

Melanie C

Siempre se dijo que ‘Sporty’ tenía la mejor voz de la banda, así que no es ninguna sorpresa.

Melanie C, de 48 años, sigue grabando e interpretando música activamente. Después de lanzar su último álbum durante las primeras etapas de la pandemia, Melanie finalmente subió al escenario en febrero para una gira, cuyas entradas se agotaron rápidamente.

Este año, cautivó al público cuando se unió a la alineación estadounidense de Dancing with the Stars. La ‘Sporty Spice’ también emocionó a los fans de la comunidad LGBTQ+ cuando apareció como jueza invitada en RuPaul’s Drag Race UK vs. the World en febrero.

Ella fue la cuarta integrante en incorporarse a las Spice Girls en hacerlo; Victoria fue la última en entrar a la agrupación. Melanie publicará su autobiografía, Who I Am, en septiembre.

Geri Horner

La ‘Ginger Spice’ siempre fue la integrante más excéntrica de la banda; solía ‘robarse’ el espectáculo con su vestido Union Jack y haciendo algún gesto irreverente, como pellizcar el trasero del príncipe Carlos.

Pero esos días de locura de la señorita Halliwell quedaron atrás. Ahora conocida como Geri Horner, la mujer de 49 años renovó por completo su imagen después de casarse con el jefe de Red Bull de la Fórmula 1, Christian Horner.

Ahora solo viste de blanco en público. Literalmente, ningún otro color forma parte de sus atuendos (nadie sabe por qué, y ella no dirá la razón).