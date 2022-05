James Hetfield, de Metallica, llamó a la madre que dio a luz en su show en Brasil

El músico estadounidense James Hetfield, vocalista de Metallica, felicitó a la pareja que decidió ir a ver su concierto en el Estadio Couto Pereira, en Curitiba, Brasil, pese a que estaban esperando a su bebé en cualquier momento. La mujer finalmente dio a luz el pasado 7 de mayo en pleno show luego de que comenzara a sentir contracciones en su semana 39 de embarazo.

La noticia se hizo tendencia y llegó a los oídos del guitarrista, quien no dudó en tener un gesto con ellos al hacerles una llamada. Fue Joice Figueiró la que compartió el momento a través de las historias de su Instagram, en donde aseguró que no compartiría todo, pero que la conversación tuvo una duración de siete minutos.

“Soy James de Metallica” se escucha al teléfono ante la reacción eufórica de ella. “Dios mío. Hola. No puede ser, estoy llorando”, le responde ante la presencia de su esposo Jaime. “Felicidades chicos”, sigue la conversación Hetfield entre algunas risas.

El nacimiento entre thrash metal

Luan Figueiró, como decidieron llamar a su bebé, llegó a este mundo a las 23:15 horas, justamente tres canciones antes de que la banda terminará su show como parte de su gira por Latinoamérica, en donde también visitaron países como Argentina y Chile.

“¿Cuándo me imaginaría que estaría en el show de @metallica con 39 semanas de embarazo y este niño decide nacer ahí mismo, 3 canciones antes de que termine el show, en Couto Pereira al son de ‘Enter Sandman’? En cada show al que voy algo tiene que pasar, pero esta vez creo que me he superado”, escribió Figueiró hace unos días al dar a conocer su inusual parto.

El setlist de 16 canciones que la agrupación ofreció esa noche también incluyó ‘Nothing else matters’, ‘Battery’, ‘Master of puppets’, ‘The Unforgiven’ y ‘Fade to black’.