Al ritmo de ‘Enter Sandman’: Mujer da a luz en un concierto de Metallica en Brasil

Metallica se encontraba dándolo todo en el escenario del Estadio Couto Pereira, en Curitiba, Brasil, el pasado sábado 7 de mayo, cuando una mujer ubicada en una sección especial para personas con problemas de movilidad con 39 semanas de embarazo rompió fuente y fue asistida para dar a luz en el recinto ya que por el tiempo no pudo ser trasladada a un hospital.

Joice M. Figueiró le dio la bienvenida a su hijo Luan Figueiró a las 23:15 horas, tres canciones antes de que la banda terminará su show como parte del encore. “¡Sacudiendo todas las estructuras metálicas!”, bromeó la tatuadora a través de sus redes sociales.

“¿Cuándo me imaginaría que estaría en el show de @metallica con 39 semanas de embarazo y este niño decide nacer ahí mismo, 3 canciones antes de que termine el show, en Couto Pereira al son de ‘Enter Sandman’?”, se preguntó la mujer que comenzó a sentir contracciones cuando la agrupación integrada por Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo saltó a escena.

La seguidora de thrash metal bromeó ante la peculiar llegada de su bebé al mundo. “En cada show al que voy algo tiene que pasar, pero esta vez creo que me he superado”, agregó al compartir el rostro del recién nacido.

El show de Metallica

En medio de su gira por Sudamérica, que incluyó paradas en Chile y Argentina, se interpretó un setlist de 16 canciones, que además de ‘Enter Sandman’ incluyó poderosos acordes gracias a ‘Nothing else matters’, ‘Battery’, ‘Master of puppets’, ‘The Unforgiven’ y ‘Fade to black’.

La energía vibró en cada uno de los clásicos que presentaron a los miles de asistentes con un show con una buena calidad de producción. Su siguiente –y final- parada será enla ciudad de Belo Horizonte el próximo 12 de mayo.