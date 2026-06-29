Esposa de Víctor Rodríguez asegura que intentaron ‘silenciarla’: ‘Me bloquearon las redes’

María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, acusó más casos de violencia contra ella y sus hijos y varios intentos de “silenciarla” tras la publicación del video en el que exhibe la violencia física por parte de su pareja.

La mujer dijo tener miedo y responsabilizó a Víctor Rodríguez Padilla de los intentos de censura que ha sufrido desde la publicación de las grabaciones.

“En las últimas 72 horas, desde que se abrió toda esta polémica y todos los videos salieron a la luz, han tratado de varias maneras de silenciarme. (…) Sí tengo miedo, no lo niego. Tengo miedo de él, de sus influencias, de todas las personas que lo apoyan en el silencio porque todos estos temas de bloquearme las redes no lo ha hecho él solo, los ha hecho con una red de apoyo”. aseguró María Felicia Jiménez, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

‘Había diferentes tipos de violencia’: María Felicia Jiménez habla de su matrimonio con Víctor Rodríguez

María Felicia Jiménez detalló que su relación con Víctor Rodríguez estuvo marcada por distintos tipos de agresiones, entre ellas violencia psicológica, económica y física.

“Había diferentes tipos de violencia en nuestra relación, no solo violencia física, sino violencia psicológica, violencia económica”, declaró.

Sobre las agresiones físicas, explicó que la primera vez ocurrió hace cuatro años, en 2022, y que el episodio difundido recientemente fue el tercero y el más grave de todos, aunque señaló que este tipo de violencia no era constante.

“Este fue el tercer episodio, el más fuerte de todos, pero esta como tal no era recurrente. Esto ocurrió en tres ocasiones solamente, siendo la primera vez en el año 2022”, aseguró.

Jiménez añadió que durante mucho tiempo decidió no hacer públicas las grabaciones por temor a las consecuencias y posibles represalias. “Tenía miedo, miedo de poder, miedo de las represalias, miedo de todas las consecuencias”, finalizó.

Así ha sido la censura en su contra, según María Felicia Jiménez

Durante la entrevista radiofónica, la esposa de Víctor Rodríguez Padilla relató que su perfil en la red social X fue eliminado tras la publicación de los videos de violencia en su contra: “La publiqué y la cancelaron totalmente; publiqué los videos tarde en la noche (del jueves 25 de junio) y ya el viernes en la mañana la cuenta no estaba”, relató.

También dijo haber compartido los videos a través de dos perfiles distintos en la página del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), donde denunció que el director era un ‘violentador’; sin embargo, afirmó que también perdió acceso a este sitio web.

“Puse los videos desde dos perfiles diferentes míos y también los eliminaron. Me eliminaron el acceso a la página del INEEL”, señaló.

Esposa de Víctor Rodríguez Padilla se queda sin línea de teléfono

María Felicia Jiménez también acusó que su línea telefónica fue suspendida, por lo que actualmente solo puede comunicarse mediante internet o aplicaciones de mensajería.

“Solamente tengo comunicación si tengo internet o mediante WhatsApp. Fuera de mi casa no puedo comunicarme, no tengo datos móviles”, explicó.

La esposa de Víctor Rodríguez afirmó que esta situación la mantiene en una posición de vulnerabilidad, pues depende de una conexión a internet para mantenerse en contacto con otras personas.

“Si me cortaran la luz por cualquier motivo, tampoco tendría comunicación. Si cortaran el internet, no tendría comunicación absolutamente con nadie”, concluyó.